«ПриватБанк» проиграл 500 млн гривен бывшей жене Боголюбова

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Первую победу Боголюбова одержала 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к «Приватбанку»: разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с «Приватбанка» в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долларов, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн.

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил жалобы Приватбанка и НБУ на решение суда первой инстанции.

Экс-совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации были принудительно конвертированы в акции банка все средства, в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.