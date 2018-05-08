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«ПриватБанк» проиграл 500 млн гривен бывшей жене Боголюбова
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«ПриватБанк» проиграл 500 млн гривен бывшей жене Боголюбова 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Первую победу Боголюбова одержала 1 ноября 2017 года, когда Октябрьский районный суд Днепропетровска частично удовлетворил ее иск к «Приватбанку»: разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с «Приватбанка» в пользу Елены Боголюбовой 15,7 млн долларов, 1,8 млн евро и 30,4 млн грн.
13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил жалобы Приватбанка и НБУ на решение суда первой инстанции.
Экс-совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов публично рассказывал, что в ходе национализации были принудительно конвертированы в акции банка все средства, в т.ч. вклады его бывшей жены, с которой он развелся 11 лет назад.
В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из «ПриватБанка» арестовал имущество «Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината», «Никопольского завода ферросплавов», «Марганецкого горно-обогатительного комбината» и «Днепроазота», которые контролируют Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
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