Ещё
В Калуге появилась аллея Героев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калуге появилась аллея Героев 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В митинге приняли участие руководители области и города, ветераны, представители общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил калужан с наступающим Днем Победы:
— Это великий праздник для каждого жителя страны! Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разоренные земли, голод и разруха. Огромной ценой народ был спасен от ужасов фашизма. Благодаря массовому героизму и самоотверженности армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!
Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.
Также Александр Иванов принял участие в открытии Аллеи Памяти в сквере Жукова.
Вдоль аллеи на стендах размещены фотографии калужан — Героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров ордена Славы.
Неподалеку от аллеи высадили и саженец легендарного волгоградского тополя, который пережил Сталинградскую битву — «Тополь Победы».
Российская Газета: последние новости
Первый полуфинал "Евровидения-2018". Список участников и песен В Росгвардии предложили вернуть льготы ветеранам военной службы Верховный суд присудил моральную компенсацию за смс от коллекторов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»435
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото195
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово94
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян12
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко475
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение