В Калуге появилась аллея Героев

В митинге приняли участие руководители области и города, ветераны, представители общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.

— Это великий праздник для каждого жителя страны! Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разоренные земли, голод и разруха. Огромной ценой народ был спасен от ужасов фашизма. Благодаря массовому героизму и самоотверженности армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!

Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.

Также Александр Иванов принял участие в открытии Аллеи Памяти в сквере Жукова.

Вдоль аллеи на стендах размещены фотографии калужан — Героев Советского Союза и России , а также полных кавалеров ордена Славы.

Неподалеку от аллеи высадили и саженец легендарного волгоградского тополя, который пережил Сталинградскую битву — «Тополь Победы».