Псковские стражи границы задержали 88 тонн «санкционки»

Около 88 тонн продукции, запрещенной на ввоз в РФ , задержали на границе с Псковской области стражи порядка. Об этом рассказали в пресс-службе Погрануправления региона.

Первую попытку незаконного провоза они пресекли в Усвятском районе через территорию которого пытались ввезли 44 тонны украинских яблок. Обманным путем два водителя, гражданина РФ, планировали провезти товар под предлогом транзита в республику Беларусь . Естественно никаких документов, подтверждающих качество товара, у перевозчиков не было.

Позже, но уже в Невельском районе пограничники остановили еще два большегруза, в которых находились так же 44 тонны, но уже замороженных овощей и ягод: фасоль, брокколи, вишня, черная смородина. Этот груз, как указано в документах, польского происхождения и предназначался для Москвы

Специалисты подсчитали примерную стоимость всей продукции — она составила более 7,5 млн руб. Весь груз передан специалистам Псковской таможни, которые решат, что с ним делать далее.