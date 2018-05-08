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Псковские стражи границы задержали 88 тонн «санкционки»
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Псковские стражи границы задержали 88 тонн «санкционки» 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Около 88 тонн продукции, запрещенной на ввоз в РФ, задержали на границе с Псковской области стражи порядка. Об этом рассказали в пресс-службе Погрануправления региона.
Первую попытку незаконного провоза они пресекли в Усвятском районе через территорию которого пытались ввезли 44 тонны украинских яблок. Обманным путем два водителя, гражданина РФ, планировали провезти товар под предлогом транзита в республику Беларусь. Естественно никаких документов, подтверждающих качество товара, у перевозчиков не было.
Позже, но уже в Невельском районе пограничники остановили еще два большегруза, в которых находились так же 44 тонны, но уже замороженных овощей и ягод: фасоль, брокколи, вишня, черная смородина. Этот груз, как указано в документах, польского происхождения и предназначался для Москвы.
Специалисты подсчитали примерную стоимость всей продукции — она составила более 7,5 млн руб. Весь груз передан специалистам Псковской таможни, которые решат, что с ним делать далее.
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