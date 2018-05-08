Украинские «патриоты» жестоко избили выжившую после Одесской Хатыни женщину

Об этом сообщает «ПолитНавигатор», пообщавшийся с пострадавшей Надеждой, которая заботится о лампадках и цветах на месте трагедии.

«Шла домой. Неожиданно ко мне подошли два человека. Кричали мне, что я сепаратистка, колорадка, «не всех вас добили 2 мая» и так далее. Как я уже сказала, их было двое. Мы стояли в небольшом проулке. Один из них, видимо, следил, чтобы не было свидетелей. От первого удара я увернулась, второй пришёлся прямо по лицу. Затем они бросили мне в след свою стандартную кричалку про сало (лозунг «Слава Украине » противники киевского режима произносят как «сало уронили», — прим. ред.) и ушли. Я осталась на месте, а что было делать? Бежать за ними? Это глупо», — рассказала она.

Женщина уверена, что нападавших спугнули люди, проходившие мимо.

«Добралась домой, увидела, что произошло с лицом — губа порвана, много крови. Вызвала по ошибке милицию, а затем скорую. Врачи сказали, что в челюсти есть небольшая трещина. Губу зашили вдоль и поперёк. Кроме этого на верхней челюсти возле носа небольшая гематома», — отметила она.

По мнению пострадавшей, подобные нападения националисты совершают, чтобы сорвать акцию «Бессмертный полк», которую несмотря ни на что планируют провести в Одессе в День Победы.

«На куликовцев нападают постоянно. Но нас много, и бояться не надо. Это — наша история, и её сдавать нельзя. Просто они уверены, что если перебьют куликовцев, то люди перестанут идти на 9 мая, принимать участие в шествии, но это не так. Город держится вопреки всему уже четвертый год», — подытожила Надежда.