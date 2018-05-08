Патронатные акции «Память Победы» руками молодежи

Управа района Крюково совместно с активистами Молодежной палаты района Крюково, ВОО «Молодая Гвардия Единой России» района Крюково и учениками ГБОУ «Школа №2045» провели патронатные акции по уборке памятного братского захоронения в деревне Медведки , мемориала «Защитникам Москвы» на Привокзальной площади и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, которые остались без ухода на городском кладбище «Рожки».

Мемориалы и могилы очищают от листьев, мусора, упавших веток и молодой поросли.

«Приобщение молодежи к такого рода патриотическим мероприятиям способно воспитать чувство благодарности и уважения к нашим предкам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, отдать дань памяти и прочувствовать гордость за нашу Великую страну и народ» — сказала Татьяна Щеглова куратор Молодежной палаты района Крюково, главный специалист по работе с населением управы района Крюково города Москвы , и после добавила: «Никто не забыт, и ничто не забыто. В сердцах наших надежда живет, что мир тот, что дедами был отвоеван, нами будет сохранен!»

Акции «Память Победы» управа района Крюково вместе с молодежью района проводят ежегодно в преддверии 9 мая.