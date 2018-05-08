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Патронатные акции «Память Победы» руками молодежи
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Патронатные акции «Память Победы» руками молодежи 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Управа района Крюково совместно с активистами Молодежной палаты района Крюково, ВОО «Молодая Гвардия Единой России» района Крюково и учениками ГБОУ «Школа №2045» провели патронатные акции по уборке памятного братского захоронения в деревне Медведки, мемориала «Защитникам Москвы» на Привокзальной площади и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, которые остались без ухода на городском кладбище «Рожки».
Мемориалы и могилы очищают от листьев, мусора, упавших веток и молодой поросли.
«Приобщение молодежи к такого рода патриотическим мероприятиям способно воспитать чувство благодарности и уважения к нашим предкам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, отдать дань памяти и прочувствовать гордость за нашу Великую страну и народ» — сказала Татьяна Щеглова куратор Молодежной палаты района Крюково, главный специалист по работе с населением управы района Крюково города Москвы, и после добавила: «Никто не забыт, и ничто не забыто. В сердцах наших надежда живет, что мир тот, что дедами был отвоеван, нами будет сохранен!»
Акции «Память Победы» управа района Крюково вместе с молодежью района проводят ежегодно в преддверии 9 мая.
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