«Странный иск» главы Севастополя не удовлетворили

7 мая Ленинский районный суд города Севастополя Крыму отказал губернатору Дмитрию Овсянникову в удовлетворении иска к спикеру заксобрания Екатерине Алтабаевой. Это дело — «странный иск», как его окрестили в народе, — обсуждалось в Крыму более четырех месяцев.

Напомними, Дмитрий Овсянников 23 апреля нынешнего года, подал иск в суд к спикеру Заксобрания, обвинив ее в «незаконном бездействии». По его мнению, Екатерина Алтабаева нарушила закон, не удовлетворив его требование о созыве внеочередного заседания заксобрания в декабре 2017 года. Губернатор требовал рассмотреть законы о бюджете на 2018–2020 годы и изменения в бюджет 2017 года. Спикер заявила, что иск главы «безоснователен», а сам факт его подачи является «злоупотребление правом». Она добавила, что правительство Севастополя в нарушение закона «О бюджетном процессе» представило заксобранию законопроект о бюджете на 2018–2020 годы на три недели (!) позже установленного срока.

Однако все-таки в местный парламент был внесен законопроект об изменениях в бюджет 2017 года. Оба документа не имели обязательного заключения контрольно-счетной палаты Севастополя и Минфина РФ

Заключения и бюджетные проекты были вынесены на рассмотрение депутатов 12 декабря. То есть в повестку дня обязательного заседания. Однако, по словам госпожи Алтабаевой, четырьмя днями раньше Дмитрий Овсянников направил в парламент требование о проведении внеочередного пленарного заседания 20 декабря. Письмо завершалось фразой, что «в случае принятия вышеуказанных законов на пленарном заседании 12 декабря требование о созыве внеочередного заседания считается отозванным». Оба законопроекта были приняты в первом чтении 12 декабря, документ о внесении изменений в бюджет 2017 года на следующий день прошел второе чтение и был подписан губернатором. Спикер посчитала, что требование о созыве внеочередного заседания можно считать отозванным.

По словам юристов правительства, Овсянников просил суд восстановить его «попранное» право: в декабре 2017 года председатель Заксобрания посмела рассмотреть проект бюджета города не на внеочередном заседании, назначенном требованием губернатора на конкретную дату, а в плановом порядке практически в это же время. Губернатор опасается, что в парламенте региона будут игнорировать его право требовать созыва внеочередных заседаний.

Представителей истца не смущало, ни то, что закон о бюджете уже принят, ни то, что сроки его принятия были сдвинуты из-за несвоевременного предоставления проекта документа в ЗС ( прокуратурой установлено, что процедурные сроки нарушены правительством на 22 дня). Так что, если уж и подавать губернатору против кого-то иски, то против самого себя.

Если называть вещи своими именами, получается, Овсянникова возмутил факт того, что послушно не взяли под козырек, несмотря на всю абсурдность требования.

Однако, несмотря, на всю очевидную абсурдность действий губернатора Севастополя, требуется рассмотреть этот вопрос с юридической точки зрения.

— Право требовать созыва внеочередного собрания — это безусловное право главы исполнительного органа власти. Но глава Законодательного органа власти, председатель Заксобрания, вправе либо это требование удовлетворить, либо отказать в удовлетворении, — комментирует ситуацию юрист Мария Аркацкая. — Более того: смысл этого требования в том и состоит, чтобы это было не просто из-за «я хочу» — наверное, все-таки, «я хочу» — это не уровень главы города. Так вот, это «я хочу» было удовлетворено даже в более ранние сроки, чем требовал сам глава города. Поэтому само требование по сути получается бессмысленным. Посмотрела судебную практику, поискала аналогичные случаи, но, наверное, на радость Российской Федерации , споров между ветвями власти, даже аналогичного свойства, — нет. Ни по сути, ни по содержанию. Такая попытка непонятно для чего устроить конфликт, связана, на мой взгляд, с непониманием каких-то вещей, которые должны происходить в рамках рабочих процессов. Каждый орган власти должен работать и заниматься теми основными функциями, ради которых их избирают и назначают. А не просто устраивать вот такой, по сути, цирк.

В общем, в этой ситуации, восторжествовал закон, а не капризное чиновничье желание показать свою власть. Тем более, что губернатор подал иск спустя четыре месяца после, описанных событий. До этого он строчил жалобы в прокуратуры. И получил от них отказы. Поэтому и пошел в обычный районный суд.

Кстати, сама глава Заксобрания Екатерина Алтабаева отреагировала на решение суда корректно, спокойно и достойно:

— Мы, конечно, удовлетворены таким результатом, ожидали его, потому что не видели законных оснований предъявленных претензий. Хочу подчеркнуть, что мы надеемся на конструктивную работу с правительством Севастополя. Не должны личные амбиции ставиться во главу угла и доминировать над интересами города.

Лучше и не скажешь.