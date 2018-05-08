Ещё
Севастопольский суд отказал в удовлетворении второго иска к Алтабаевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Севастопольский суд отказал в удовлетворении второго иска к Алтабаевой 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Бориса Колесникова к председателю местного парламента Екатерине Алтабаевой.
"Ленинский районный суд Севастополя, рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление депутата Законодательного собрания Севастополя Колесникова Бориса Дмитриевича к председателю Законодательного собрания Алтабаевой Екатерине Борисовне, решил исковые требования депутата оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано в течение месяца", — зачитала резолютивное решение суда судья Юлия Степанова.
В окончательной форме решение суда будет обнародовано 14 мая.
Поводом обращения Колесникова в суд послужил отказ Алтабаевой поставить на голосование поправки к законопроекту о бюджете на 2018-й и последующие 2019 и 2020 годы. Рассмотрение документа проходило в конце 2017 года. По словам депутата, в суде он хотел добиться признания нарушения регламента Заксобрания, чтобы в будущем пресечь подобные нарушения.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник, 7 мая, Ленинский районный суд Севастополя отказал в удовлетворении иска губернатора города Дмитрия Овсянникова к председателю Законодательного собрания Екатерине Алтабаевой.
Правительство города подало с иск на главу Заксобрания за отказ созвать внеочередную сессию в конце 2017 года по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова, чтобы принять закон о бюджете. По его словам, спикер нарушила 184 федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Сама Алтабаева назвала иск против нее «злоупотреблением правом».
РИА Новости Крым: последние новости
Какой войну увидели дети: в Крыму проходит финал "Мы – наследники Победы" "Волонтеры Победы" раздали в Крыму более 100 тысяч георгиевских лент Мэр Феодосии сменил рабочее кресло на инвалидную коляску
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»213
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко396
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото97
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина455
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение