Кабинет рентгенодиагностики появится в столичном центре патологии речи и нейрореабилитации

Кабинет рентгенодиагностики будет создан в центре патологии речи и нейрореабилитации, расположенном в Таганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Переоборудование помещений под установку высокотехнологичного медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы „Центр патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения Москвы“ по адресу: ул. Николоямская, д. 20, корп. 2, стр. 1, Таганский район, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в скором времени центр патологии речи и нейрореабилитации отремонтируют и переоборудуют под установку высокотехнологичного медицинского оборудования.

«В рамках проекта предполагается размещение рентгенодиагностического кабинета, состоящего из процедурной, комнаты управления и кабинета врача. Также помещения будут оснащены медицинским, технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с их функциональным назначением», — пояснили в пресс-службе.

В Москомэкспертизе отметили, что ремонтные работы предусматривают увеличение дверного проема в существующей стене, монтаж нового напольного покрытия (включая стяжку), ремонт стен и потолков, установку рентгенозащитных дверных и оконных блоков, а также замену дверей из ПВХ-профиля. Кроме того, проектом предусмотрена полная внутренняя отделка помещений.