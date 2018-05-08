«Бессмертный взвод» на улице Победителей

На улице Совхозной города Владимира начали отмечать 73-ю годовщину Дня Победы. Напомню, что эта улица известна во Владимире, как улица Победителей. Дома на ней строили участники Великой Отечественной войны, вернувшиеся во Владимир с фронтов сражений.

Праздничный концерт песнями военных лет открыл городской хор «Распев», а затем со сцены всех жителей с приближающимся праздником поздравили глава города Ольга Деева и заместитель губернатора Михаил Колков.

«Мы все помним подвиг наших дедов и прадедов. Во Владимире эта улица уникальна. Каждый дом построен участниками войны, участниками боевых сражений, сражений за мирное небо над головой. Радует, что мы уже 10-ый раз собираемся на улице Победителей и с каждым годом народу здесь все больше и больше. Радует, что дети возлагают цветы к мемориалу на этой улице и вступают в ряды юнармии», — отметил Михаил Колков.

Напомню, что улица Совхозная появилась во Владимире в 1954 году, на городской окраине. Участники войны получали здесь земельные участки под строительство домов. Житель Совхозной Юрий Никитин написал книгу о каждом участнике и ветеране. Презентовали книгу в 2010 году, тогда же и появился памятный знак.

Сегодня Юрий Никитин презентовал свое стихотворение, в котором рассказал о каждом неизвестном герое, проживающим на этой улице. Свое произведение он назвал «Бессмертный взвод», на которые могли посмотреть сегодня все пришедшие на праздник Победы.

Участники праздника возложили цветы к памятному знаку, все желающие смогли отведать блюда полевой кухни, а учащиеся школы №37 вступили в ряды юного армейского движения.