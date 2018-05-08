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Улица Баклана и ещё 18 новых улиц Пскова получили название в 2017 году
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Улица Баклана и ещё 18 новых улиц Пскова получили название в 2017 году 

Псковская губерния 2 часа назад
B 2017 году в Пскове получили наименование 19 новых улиц, сообщается в докладе главы администрации Пскова Александра Братчикова со ссылкой на данные общественной комиссии по упорядочению названий улиц. Как отмечается в докладе, в Пскове в прошлом году появились улицы Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицинская, Илларионовская, Крыпецкая, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Филофеевская, а также улицы Здоровцева, Баклана, Бизяева, Самкова и Яковлева. Кроме того, в Пскове в 2017 году в Пскове были установлены шесть мемориальных досок, уточняет Братчиков в своём докладе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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