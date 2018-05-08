Собянин с ветеранами высадил в Екатерининском парке кусты сирени

Сергей Собянин. Сегодня в Екатерининском парке жарко не только от яркого солнца, но и от поздравлений, выступлений и концертов в честь ветеранов. Школьники в парадной форме, совсем юные кадеты, студенты, даже малыши в руках держат шары с триколором, а еще повсюду красные ленты — символ Победы. Вход в парк украсили молодые кусты сирени, которые в рамках Всероссийской акции «Сирень победы» вместе с ветеранами Великой Отечественной высадил мэр Москвы

Прежде чем приступить к посадке, глава города поздравил ветеранов с грядущим праздником и от имени москвичей поблагодарил их за подвиг, совершенный во благо Москвы и России . «В парках, скверах, на улицах и площадях проходит много замечательных мероприятий, все они посвящены одной дате — Дню Победы. Но есть такие душевные мероприятия, как высадка деревьев в преддверии праздника», — сказал он и напомнил жителям столицы о доброй традиции.

В мае 1945 года цветущая сирень стала символом Победы — женщины встречали отцов и мужей с фронта, держа в руках веточки, облепленные мелкими цветами. «Уже много лет в парках в канун Дня Победы высаживаются кусты сирени. И я с удовольствием поучаствую в этом», — сказал Собянин.

Впервые в столице акция «Сирень Победы» была проведена в 2002 году, когда в Екатерининском парке высадили первые 15 кустов. А сейчас благодаря акции территорию Центрального административно округа украшают уже свыше 700 кустов сирени. Под звуки песен военных лет помогала мэру сажать сирень Татьяна Павлова , ученица школы N 17, которая учится во втором кадетском классе. Она бережно полила молодые саженцы.

Обращаясь к ветеранам, Собянин отметил, что с каждым годом уходит все больше участников войны. «Тем не менее с каждым годом события, которые произошли в 1941-1945 годах, становятся все ближе к нам. Это память для нас, для наших детей и внуков о людях, которые сражались и трудились. Пример того, как в самых тяжелых условиях мы победили, построили замечательную страну», — добавил он. Поблагодарив ветеранов и тружеников тыла за мирное небо над головой, он поздравил их: «С праздником Победы. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения».

Кстати

Увидеть кусты, посаженные мэром в Екатерининском парке, можно у восточного входа со стороны Олимпийского проспекта, прямо напротив спорткомплекса «Олимпийский».