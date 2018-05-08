Участники движения «Градозащита» о том, как спасти исторические здания в Курске

Региональное общественное движение «Градозащита» — добровольное некоммерческое объединение граждан, которые хотят сохранить исторические культурные объекты, памятники и ценные виды города.

Его участники — люди разных профессий, которым дорого прошлое города и важно его будущее. Появление такого сообщества — реакция людей на происходящее в городе. За последние годы Курск лишился нескольких старинных построек. Среди них: Георгиевская аптека, дом купца Наумова, Рудакова и другие. Сноса ждали здание на Максима Горького, 16 и «Дом братьев Беньковских». Наконец последней каплей стала новость о том, что на месте ресторана «Центральный», здание которого внесено в список объектов культурного наследия, планируют сделать магазин.

«Морс» встретился с участниками движения возле исторически ценных объектов, чтобы поговорить о том, кто такие градозащитники и что они собираются сделать для сохранения уникального облика города. Три термина, которые употребляют герои статьи:

Объекты культурного наследия — объекты недвижимого имущества и иные объекты, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Вновь выявленный объект культурного наследия — объект, представляющий собой историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение государственной историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного наследия.

Дизайн-код (города) — свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Это руководство призывает владельцев и арендаторов зданий придерживаться единого оформления фасадов. Кирилл Киреев27 лет. Инженер.

— Всё началось с гостиницы «Центральная». Не укладывалось в голове, как могут сочетаться супермаркет и историческое монументальное здание, которое является лицом города. Это вызвало большое недовольство горожан. В интернете было огромное количество комментариев на эту тему, все очень сильно переживали. Я написал на стене председателя просветительского движения «Возрождение» Ивана Звягина : «Давайте устроим пикет, митинг или ещё что-нибудь! Власти должны это увидеть!». Иван подхватил эту идею и начал активно развивать. Мы позвали людей, распечатали плакаты, организовали пикет, на который пришло более 100 человек. После него и появилась «Градозащита».

17 февраля, когда проходил пикет, губернатора и мэра не было в городе. Но до них эта информация дошла, был организован круглый стол. Мы предложили создать градозащитное движение, которое будет помогать управлению по охране объектов культурного наследия Курской области на добровольной основе.

Я неравнодушен к этой теме из моральных соображений. Хочется жить в красивом городе со своей историей. А мы просто убиваем ее, когда уничтожаем здания. И это ненормально. У нас уникальная застройка в черноземной полосе: в Курске, Орле, Белгороде , Воронеже много купеческих зданий конца 19-го века и ранее. Не так много городов, которые могут этим похвастаться. Ведь можно создать огромную туристическую зону не только в Курске, но и в совокупности с соседями. Я думаю, это было бы интересно жителям нашей страны и зарубежным гостям. Туризм принесет деньги в казну города и области, а это позволит сделать больше полезного для Курска.

Многие здания были снесены частично задолго до введения 73-го Федерального закона «О защите объектов культурного наследия». Но на месте домов, которые значатся в списке вновь выявленных, уже давным-давно стоят многоэтажки.

Время — худший враг этих зданий. Вскоре от них останутся руины. Мы привлекаем к этой проблеме новых волонтеров и неравнодушных людей инициативой «Культ-патруль». Патруль поможет не только определить статус объектов, но и расположение рекламных вывесок на них. Вопрос дизайн-кода для города тоже важен и необходим. Улица Красной Армии до 1905 года носила название Спасопреображенская (Спасская), до 1918 — Новопреображенская (Преображенская). Позднее стала Красноармейской, а потом — Красной Армии. Многие старинные здания на этой улице уже снесены. Из домов мещан братьев Беньковских — № 78 и № 80 — остался только один. В начале февраля стало известно, что и второе помещение планируют ликвидировать. В архитектурном и историческом плане дом достаточно интересен. Это двухэтажный особняк из красного кирпича 2-й половины 19 века. Сергей Батищев43 года. Предприниматель.

— По образованию я историк. И мне больно, что старый Курск исчезает. Во Флоренции многие дома стоят примерно с 1340-го года и прекрасно себя чувствуют. В Венеции собственники платят штрафы, если не содержат строение в надлежащем состоянии. Это в Италии , а здесь здания появились гораздо позже и их разрушают. Архитектура — это дух нации и об этом не стоит забывать. Дом №16 на улице Максима Горького признан аварийным. Кандидат исторических наук Илья Шпаков предполагает, что здание построено в конце 19 века. В дореволюционное время адрес постройки был иной: ул. 1-я Сергиевская, 18. Тогда дом принадлежал судебному приставу Курского уезда, надворному советнику Аполлону Шумакову. В послевоенное время здание проходил капитальный ремонт (ориентировочно в период с 1946 по 1954 г.), однако сведений об этом в делах Курской областной инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля нет. Главный фасад дома выполнен в стиле неоклассицизма.

Владимир Курский (Очкасов) 42 года. Занимается ремонтом квартир и домовладений. Член Общественного Совета УООКН по Курской области. Координатор проекта « Том Сойер Фест» в Курске.

— Пришло время показать администрации, что есть общественность, которая против сноса исторического облика города Курска. Необходимо действовать, а иначе история остаётся только на старых фотокарточках и на бумаге. В «Градозащите» есть историки, архитекторы, инженеры, студенты, представители общественных организаций и просто обычные граждане.

Наши первые успехи? На административном уровне было принято решение по магазину, что собирались открыть на месте ресторана «Центральный». Супермаркета там не будет. Прекращён снос исторических объектов, которые были выведены или не входят в список вновь выявленных объектов культурного наследия. По некоторым объектам решено, что будут либо сдаваться в аренду, либо продаваться за символический рубль. На ул. Максима Горького приостановлен снос двухэтажного здания и уже появились два претендента, которые хотят выкупить его и сделать реконструкцию. На Почтовой одним объектом заинтересовалась местная компания с той же целью.

Обследовав несколько сотен построек из вновь выявленных и просто исторических (построенные до 1917 года) мы установили, что более 60 зданий утрачено. Но это только начало нашей работы. В списке вновь выявленных объектов в Курской области более трех тысяч объектов и по ним очень мало информации. Есть дома, у которых нет паспорта, нет охранной зоны вокруг, неизвестен собственник.

Градозащитники будут бороться за каждый дом, независимо от того, является ли он культурным наследием или входит в список вновь выявленных. С 1 апреля мы начали проект «Культ-патруль». Его работа заключается в исследовании зданий с фотофиксацией. Только после полного обследования можно будет сказать о количестве объектов и показать, сколько утрачено. В проекте могут принять участие все желающие.

Исторической архивной справки по этому дому нет. До революции на улице Луначарского располагались двухэтажные дома купцов и мещан. В наше время в них располагались жилые квартиры. Со временем они были признаны аварийными — жильцов расселили, а дома пошли под снос. Хотя некоторые дома даже входили в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Например, дом под № 13 принадлежал купчихе Олимпиаде Наумовой.

Любовь Прилуцкая30 лет. Риелтор. Организатор политического клуба «Точка зрения». Руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» ОНФ в Курской области. С 2013 года ведет паблик «АрхНадзорКурск».

— С 2013 года клуб «Точка зрения» и ОНФ участвуют в поиске решений проблемы сохранения исторического наследия Курска. Тогда был крупный скандал с домом по ул. Почтовая 17, на месте которого планировали разместить стоянку для автомобилей. Клуб провел заседание на эту тему, пригласил экспертов из Управления по охране объектов культурного наследия. После этого у нас образовалась рабочая группа из семи человек, но продвинуться дальше нам не удалось, группа распалась. ОНФ мониторит ситуацию с культурным наследием, в том числе аукционы по продаже земельных участков. В этом вопросе мы как активисты видим коррупционную составляющую — все такие участки расположены в центре города, а выставляются на аукционы часто ниже кадастровой стоимости.

Я стала участницей объединения «Градозащита» потому, что эта тема близка мне. Хочется, чтобы город не утратил своего лица, чтобы было, что показать детям и куда пригласить иногородних гостей. Да и что мы за люди, если нам безразлично наследие предков? «Градозащита» способна стать постоянным мостиком между обществом и властью в вопросе наследия. Пока работает только общественный совет при Управлении по охране объектов культурного наследия Курской области, но он крайне мало информирует курян о своей работе.

Сейчас я изучаю документы, новые экспертизы объектов наследия, слежу за аукционами, посещаю публичные слушания, организую площадки для обсуждения этой темы.

В городе, на самом деле, мало что осталось, а оставшееся затмевает современная застройка. Необходимо разработать концепцию сохранения исторического наследия, которая будет дорожной картой. Нужно выделить кварталы, в которых строго следить за исполнением охранных обязательств, поставить на учет имеющиеся памятники, провести экспертизы и составить для каждого паспорт объекта наследия и инвестиционный паспорт. Сейчас раздел «Для инвесторов» на сайте Управления по охране объектов культурного наследия Курской области пустой. Хотя в городе есть примеры достаточно грамотной реконструкции исторических зданий для современного использования.

Является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время здание считали «домом Малевича». Предполагалось, что именно там проживал основатель супрематизма. Лишь после государственной историко-культурной экспертизы стало известно, что авангардист жил в другом доме — № 13. Путаница произошла из-за того, что раньше Почтовая имела другую нумерацию домов. Дом № 17 был построен во второй половине 19 века. Перед революцией 1917 года он принадлежал Марии и Евдокии Безходарным, наследницам мещанина Алексея Безходарного. По данным на 1912 год здесь находилась прачечная «Московская». В 1918 году имущество Безходарных было муниципализировано, а после Гражданской войны дом оказался бесхозяйственным. Его распорядителем стал образованный в 20-е годы ЖАКТ имени Калинина. С тех пор до недавнего времени дом был жилым.

Даниил Олейников20 лет. Студент. Член культурно-просветительского общества «Возрождение». Координатор проекта «Архитектурный путеводитель».

— В рамках проекта «Архитектурный путеводитель» мы проводим благотворительные экскурсии, устраиваем образовательные занятия, на которых люди получают краеведческие знания и учатся проводить экскурсии. Хотим выпустить «Путеводитель по улице Горького», ведь чтобы сохранить исторический ансамбль, надо прилагать не только гражданские усилия, но и просветительские.

Эксперты, историки, гражданские активисты — надо всем объединяться ради цели, а не действовать в одиночку. Нас уже приняли в общественный совет. А еще мы проведем «Том Сойер Фест», который направлен на восстановление исторических построек.

Хотелось бы, чтобы новые хозяева исторических зданий и риелторы видели в объектах не лакомый кусочек земли, на котором можно снести старое здание и построить торговый центр. Они должны понимать, что это историческая постройка, которую можно развивать и извлекать прибыль. Так они сохранят облик старинного Курска и будут радовать курян и гостей города.

улица Радищева, 10 До революции здание принадлежало купцу Андрею Ольховикову, торговавшему мебелью и зеркалами. До него дом принадлежал купцам Воронковым. Михаил Воронков торговал хрусталем, а его брат Василий первым в Курске строил электрические машины, часы, органы и другие сложные механизмы. Он дружил с самоучкой-астрономом Федором Семеновым, всячески помогал ему. Судя по архитектуре, здание относится к периоду первой застройки Курска. Историк и краевед Юрий Озеров : «Это характерный образец типовой застройки по плану 1782 года, утвержденному императрицей Екатериной II».

Присоединиться к «Градозащите» может любой желающий. Телефон для связи: 8-951-314-09-16.

Фото: Ланка Блик.