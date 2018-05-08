Пропавший орден. Как из нижегородского музея исчезла редкая награда героя?

В Дзержинске из музея пропал орден Суворова III степени. Уголовное дело не возбуждают второй год. Почему, разбирался журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Воевал по-суворовски

Дзержинец Михаил Колобов с честью прошёл всю войну. С сентября 1941-го оборонял Москву , получил два ордена Красного Знамени. В июле 1943-го его танковый батальон сражался на Курской дуге. За форсирование Вислы уже комбат Колобов удостоился двух орденов Александра Невского . Орденами Суворова и Кутузова (оба — III степени) командира самоходно-артиллерийского полка наградили после форсирования Одера и штурма Берлина. Михаил был дважды серьёзно ранен. С войны вернулся в родной Дзержинск.

Умер фронтовик в 48 лет, в 1957 году. Награды родные передали в музей.

В марте прошлого года член Российского военно-исторического общества Сергей Кузоватов обратился в Дзержинский краеведческий музей, попросил показать ему шесть боевых наград Михаила Колобова.

«Среди наград я не нашёл особо ценной — ордена Суворова III степени, — рассказывает Сергей Кузоватов. — Вместо ордена Суворова мне показали орден Отечественной войны. Директор музея сообщила, что по описи от предыдущего руководителя учреждения приняла на хранение именно эту награду. Где орден Суворова, она не знает».

По словам военного историка и писателя Валерия Киселёва, орден Суворова — действительно редкий: «Им награждали полководцев, не рядовых солдат, тех, кто воевал по-суворовски, с наименьшими потерями достигал наивысших результатов. Я думаю, оригинал сегодня стоит больших денег».

«Работники музея должны были быть более внимательны, — говорит председатель Нижегородского городского Союза музеев Тамара Ковалёва. — Передавать дела от одного директора другому должна целая комиссия. Это долгий и трудоёмкий процесс. Возможно, когда-то к нему подошли более формально».

Недосчитались

Сергей Кузоватов решил обратиться в полицию с заявлением о пропаже ордена. Но когда пришёл во второе отделение полиции Дзержинска, узнал: такое заявление руководитель музея уже написала. Полиция занялась расследованием, но вскоре отказала в возбуждении дела, ссылаясь на отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Прокуратура Дзержинска отменила это решение и вернула дело на дополнительную проверку. Так повторялось три раза.

Как утверждает краевед Сергей Кузоватов, во время расследования дела стали всплывать некоторые факты. Якобы в конце 1990-х в музей не раз приходил внук Михаила Колобова, просил показать награды деда. Сейчас невозможно ничего утверждать, и внука уж нет в живых, но почему-то об этом факте в полицию не сообщили…

«Даже с момента, когда я заметил факт пропажи ордена, прошёл год, — возмущается Сергей Кузоватов. — У нас юбилейную медаль подростки из дома украдут — общественность негодует: «На святое замахнулись!» А здесь такая редкая награда бесследно исчезает из стен городского музея — и вроде ничего страшного».

Как сообщили «АиФ-НН» в прокуратуре Дзержинска, в канун Дня Победы надзорный орган в очередной раз вернул постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на дополнительную проверку во второе отделение полиции Дзержинска. Говорить о том, что уголовное дело не будет возбуждено, преждевременно. Но где находится орден Суворова III степени, принадлежавший дзержинцу Михаилу Колобову, по-прежнему неизвестно.