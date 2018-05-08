Испанский деятель ушла из политики из-за обвинений в краже крема

Экс-глава правительства сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес официально отказалась от мандата регионального парламента и ушла из политики, пишет газета El Pais.

Ранее Сифуэнтес, являвшаяся деятелем правящей Народной партии, подала в отставку с должности главы правительства сообщества Мадрид. Якобы, она сфальсифицировала обладание степеню магистра, которую получила в 2012 году в университете короля Хуана Карлоса в испанской столице. Как сообщали некоторые СМИ, она никогда не посещала занятия, не сдавала экзамены и не защищала диссертацию.

Кроме того, имя политика связано с приписываемой ей кражей антивозрастного крема стоимостью пятьдесят евро из супермаркета. Сифуеэнтес объяснила инцидент происками политических противников. Однако охрана заведения считает, что имеет на этот счет неопровержимые доказательства.