Центр Ставрополя украсит аллея из лип

Аллея из лип появится на улице Пушкина в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Высадкой деревьев займутся студенты Ставропольского аграрного университета. Такая задача для них далеко не новая: аграрии уже неоднократно занимались озеленением ставропольских аллей и бульваров. Именно они украсили молодыми деревцами Зоотехнический переулок и высадили клумбы возле университета.

Сейчас в Ставрополе активно меняют старые погибшие деревья на молодые. Сухостой из тополей, акаций и елей не только больше не украшает город, но и может быть опасным для прохожих и автомобилистов. Весной 2018 года активисты высадили более 4 000 деревьев на бульваре Ермолова, Зелёном переулке, улице Пирогова, в сквере Чехова и Мимоз. По плану необходимо высадить ещё столько же саженцев.