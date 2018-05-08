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Центр Ставрополя украсит аллея из лип
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Центр Ставрополя украсит аллея из лип 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Аллея из лип появится на улице Пушкина в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Высадкой деревьев займутся студенты Ставропольского аграрного университета. Такая задача для них далеко не новая: аграрии уже неоднократно занимались озеленением ставропольских аллей и бульваров. Именно они украсили молодыми деревцами Зоотехнический переулок и высадили клумбы возле университета.
Сейчас в Ставрополе активно меняют старые погибшие деревья на молодые. Сухостой из тополей, акаций и елей не только больше не украшает город, но и может быть опасным для прохожих и автомобилистов. Весной 2018 года активисты высадили более 4 000 деревьев на бульваре Ермолова, Зелёном переулке, улице Пирогова, в сквере Чехова и Мимоз. По плану необходимо высадить ещё столько же саженцев.
АиФ Ставрополье: последние новости
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