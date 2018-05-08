Акцию «Георгиевские ленточки» провели активисты района Братеево

Ежегодная акция «Георгиевские ленточки» состоялась в Братееве в минувший понедельник, 7 мая. Об этом нашей редакции сообщила представитель Молодежной палаты района Екатерина Новичкова.

Активисты Молодежной палаты района Братеево совместно с учащимися школ и сотрудниками досугового центра «Мир молодых» раздали символические ленточки жителям района у станции метро «Алма-Атинская».

— Участники нашей Молодежной палаты отправились вместе с учащимися из школ №867 и №1034 к станции метро «Алма-Атинская» — там многолюдно и есть возможность подарить ленточку каждому желающему, — отметила Екатерина Новичкова. — Мы даже не успевали раздавать — очень много желающих приобрести символический подарок. Думаю, раздали 400-500 ленточек всего.

В преддверии Дня Победы участники Молодежной палаты проведут памятные мероприятия. Так, во вторник, 8 мая, на территории школы №867 состоится «Вахта памяти».

Фото предоставила Екатерина Новичкова.