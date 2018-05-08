Ещё
Акцию «Георгиевские ленточки» провели активисты района Братеево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акцию «Георгиевские ленточки» провели активисты района Братеево 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Ежегодная акция «Георгиевские ленточки» состоялась в Братееве в минувший понедельник, 7 мая. Об этом нашей редакции сообщила представитель Молодежной палаты района Екатерина Новичкова.
Активисты Молодежной палаты района Братеево совместно с учащимися школ и сотрудниками досугового центра «Мир молодых» раздали символические ленточки жителям района у станции метро «Алма-Атинская».
— Участники нашей Молодежной палаты отправились вместе с учащимися из школ №867 и №1034 к станции метро «Алма-Атинская» — там многолюдно и есть возможность подарить ленточку каждому желающему, — отметила Екатерина Новичкова. — Мы даже не успевали раздавать — очень много желающих приобрести символический подарок. Думаю, раздали 400-500 ленточек всего.
В преддверии Дня Победы участники Молодежной палаты проведут памятные мероприятия. Так, во вторник, 8 мая, на территории школы №867 состоится «Вахта памяти».
Фото предоставила Екатерина Новичкова.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Активисты Молодежной палаты района приняли участие в масштабной акции «Миллион деревьев» Праздник цветения сакуры посетили жители района Братеево 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут воспользоваться услугами такси бесплатно
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»213
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко397
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото98
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина459
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение