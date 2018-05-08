Впервые за последние годы в Уфу по реке Белой приплыл танкер

Уфе 8 мая впервые за последние 7 лет судно типа «река-море» танкер «Волгонефть-250» поднялось по реке Белой к причалу Уфимских НПЗ для погрузки нефти. Об этом сообщает пресс-служба гостранса республики. После налива 4,3 тысяч тонн нефтепродуктов танкер направится в порт Кавказ. Таким образом, прямое направление на Азовское, Чёрное и Балтийское моря из столицы республики стало открытым. Проход судна такого размера по Белой стал возможен благодаря постепенному увеличению глубины реки и повышению уровня воды.