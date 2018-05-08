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Впервые за последние годы в Уфу по реке Белой приплыл танкер
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Впервые за последние годы в Уфу по реке Белой приплыл танкер 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 8 мая впервые за последние 7 лет судно типа «река-море» танкер «Волгонефть-250» поднялось по реке Белой к причалу Уфимских НПЗ для погрузки нефти. Об этом сообщает пресс-служба гостранса республики. После налива 4,3 тысяч тонн нефтепродуктов танкер направится в порт Кавказ. Таким образом, прямое направление на Азовское, Чёрное и Балтийское моря из столицы республики стало открытым.
Проход судна такого размера по Белой стал возможен благодаря постепенному увеличению глубины реки и повышению уровня воды.
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