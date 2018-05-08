Комбинат «Черемушки» приглашает 12 мая на «День без турникетов»

«День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день.

В «День без турникетов» москвичей приглашают бесплатно посетить московские предприятия, узнать их историю, побывать в их музеях. В майской акции примут участие более 50 предприятий, в том числе кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Посетителям не только покажут и расскажут все кулинарные секреты черемушкинские хлебопеки, но и угостят вкусной продукцией. Также на КБК «Черемушки» в рамках акции состоится концерт.

Напомним, что комбинат «Черемушки» создан в 1973 году, как экспериментальное предприятие при НИИ кондитерской промышленности для разработки новых технологий и рецептур. На сегодняшний день КБК «Черемушки» является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в городе. Компания специализируется на выпуске хлеба, сэндвичей, теста, тортов, десертов, пирожных, выпечки и других кондитерских изделий. Сегодня здесь работают более двух тысяч сотрудников. Каждый день комбинат «Черемушки» производит более трехсот наименований кондитерской и хлебобулочной продукции. Особой популярностью у москвичей пользуются торты «Черемушек».