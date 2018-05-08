Ещё
Комбинат «Черемушки» приглашает 12 мая на «День без турникетов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комбинат «Черемушки» приглашает 12 мая на «День без турникетов» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
«День без турникетов» — мероприятие, которое правительство Москвы проводит совместно с производственными предприятиями столицы. Всем желающим предоставляется возможность прийти на заводы, фабрики, комбинаты, посмотреть, как создаются вещи и продукты, которыми они пользуются в быту каждый день.
В «День без турникетов» москвичей приглашают бесплатно посетить московские предприятия, узнать их историю, побывать в их музеях. В майской акции примут участие более 50 предприятий, в том числе кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Посетителям не только покажут и расскажут все кулинарные секреты черемушкинские хлебопеки, но и угостят вкусной продукцией. Также на КБК «Черемушки» в рамках акции состоится концерт.
Напомним, что комбинат «Черемушки» создан в 1973 году, как экспериментальное предприятие при НИИ кондитерской промышленности для разработки новых технологий и рецептур. На сегодняшний день КБК «Черемушки» является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в городе. Компания специализируется на выпуске хлеба, сэндвичей, теста, тортов, десертов, пирожных, выпечки и других кондитерских изделий. Сегодня здесь работают более двух тысяч сотрудников. Каждый день комбинат «Черемушки» производит более трехсот наименований кондитерской и хлебобулочной продукции. Особой популярностью у москвичей пользуются торты «Черемушек».
Мои Черемушки: последние новости
Кадеты школы № 2115 приняли участие в параде московского кадетского движения Второклассники изучают историю Великой Отечественной войны Школьники Черемушек побывали на экскурсии в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»233
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото106
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина461
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится431
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение