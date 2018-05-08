Пограничники спасли двух рыбаков в Мурманской области

Около часа сотрудники погрануправления ФСБ искали двух рыболовов, которых чуть не унесло в открытое море. Спасенных рыбаков доставили в бухту Кут Баренцева моря. Об этом сообщили «Невские новости».

Пограничники незамедлительно поспешили на помощь любителям морской рыбалки. Сломанную лодку взяли на буксир, а мужчин подняли на борт сторожевого судна.