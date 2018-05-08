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Пограничники спасли двух рыбаков в Мурманской области
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Пограничники спасли двух рыбаков в Мурманской области 

360tv.ru 33 минуты назад
Около часа сотрудники погрануправления ФСБ искали двух рыболовов, которых чуть не унесло в открытое море. Спасенных рыбаков доставили в бухту Кут Баренцева моря. Об этом сообщили «Невские новости».
Пограничники незамедлительно поспешили на помощь любителям морской рыбалки. Сломанную лодку взяли на буксир, а мужчин подняли на борт сторожевого судна.
11 апреля Сибирский региональный центр МЧС России обратился с просьбой к губернатору Сахалинской области закрепить нормативно-правовым актом ответственность граждан, которые, не слушая рекомендации спасателей, выходят на опасный весенний лед.
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