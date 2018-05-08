Кадеты поздравили с Днем Победы Героя России

В преддверии праздника Дня Победы кадеты 7 класса школы № 536 встретились с Героем России Алексеем Николаевичем Ботяном

Алексей Николаевич Ботян — советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации (2007). В этом году ему исполнилось 101 год. Алексей Николаевич — прототип киношного майора Вихря, который спас Краков от уничтожения немцами в 1945 году.

На встрече он рассказал ребятам, что войну с немцами начал в 1939 г. унтер-офицером польской армии и его зенитный расчет сбил несколько фашистских самолетов. В 1940 году его направили на службу в органы НКВД и до конца войны он выполнял свой долг в тылу врага, в диверсионных отрядах. Кадеты узнали об опасных операциях, которые провел отряд под командованием Ботяна.

Также школьники поздравили ветерана с наступающим Днем Победы и поблагодарили за интересный рассказ.