Архангельск против Гитлера: какое оружие делали наши химики и как школьники гасили авиабомбы

Мы продолжаем рассказывать, как жили люди в Архангельске в военное время. Очевидцев осталось немного, и сегодня своеобразной машиной времени становится библиотека имени Н. А. Добролюбова. Там мы узнали, как наши земляки встретили войну, чем в тылу помогали Красной армии, какой план на Архангельск был у Гитлера и что против него готовили в своих лабораториях местные химики.

Городской сайт 29.ru запустил серию текстов о Великой Отечественной войне в Архангельске, чтобы напомнить современникам, какая атмосфера была в нашем городе в эти годы. Мы уже рассказали, что ели архангелогородцы в голодные времена, чтобы выжить. А в этой публикации через несколько фактов хотим рассказать, какие силы тыла в Архангельске приблизили победу над фашистами.

Факт № 1: о войне говорили в архангельском цирке, драмтеатре и на «Динамо»

В первые дни войны архангелогородцам рассказывали о том, что происходит в стране, мире и чего ждать в родном городе — на митингах. Только в первые два дня в Ломоносовском районе Архангельска их прошло около 70. Люди собирались в кинотеатрах города, цирке, на стадионе «Динамо», в АЛТИ, пединституте, на всех заводах и в учреждениях.

14 сентября в Архангельском драмтеатре состоялся антифашистский митинг женщин. Они обратились к жительницам Архангельска и области с призывом укрепить единый фронт борьбы с фашизмом. В первые дни войны в военкоматы и партийные организации поступило 1500 заявлений от добровольцев Архангельска с просьбой зачислить их в Красную армию.

Факт № 2: архангелогородцы учились воевать без отрыва от производства

Из архивов Добролюбовки узнаем, что 14 сентября в Архангельске был создан городской комитет обороны. В документах сказано, что для местной власти было важно организовать гражданскую и военную мощь. Режим строжайшего порядка ввели в Архангельске, Плесецком , Приморском и Холмогорском районах — это были ближайшие тыловые районы фронта. Уже через пять дней в обязательном порядке все мужское население Архангельска было обязано пройти военное обучение без отрыва от производства.

Уже в 1941 году издательство «Правда Севера» выпустило книжку — «Положение о группах самозащиты домов, учреждений и предприятий». Эти группы создавались для оказания помощи населению после воздушных налетов. Людей готовили к худшему.

В первые дни войны в Архангельске о происходящем в стране и мире рассказывали людям на митингах

Факт № 3: архангельские ученые делали гремучую ртуть против танков

В Архангельске начинают производить самовоспламеняющуюся зажигательную жидкость и гремучую ртуть в химцехе АЛТИ. Из документов от 2 декабря 1941 года ясно, что это стало возможно благодаря научным поискам сотрудников АЛТИ В. И. Никитина и И. М. Боховкина. К середине 1943 года выпущено уже 55 тысяч бутылок и 6 тысяч ампул жидкости.

Архангельские химики долго работали над рецептурой с использованием местного сырья. В итоге жидкости и зажигательные ампулы использовались для воспламенения бутылок с горючим, ее, как и гремучую ртуть, применяли в борьбе с танками. Был установлен производственный план — 500 килограмм жидкости и 15 килограмм ртути в месяц.

Факт № 4: на АЛТИ скинули фугасные бомбы, но учеба продолжилась

В день знаний 1 сентября 1942 года в Архангельске после бомбежки сильно пострадало от пожара здание АЛТИ — здание почти полностью было уничтожено за исключением отдельных комнат первого этажа, перекрытых бетонными конструкциями, и подвалов. Учебное оборудование института спасли частично — потеряли кабинеты сухопутного и водного транспорта, спецфака, строительного дела и строительной механики. Администрация приняла решение, что учебную работу надо продолжать. Несмотря на жуткую атмосферу, в разрушенном здании продолжили учиться 500 студентов.

Факт № 5: на жилые дома Архангельска кидают авиабомбы и гасят их не только взрослые, но и школьники

Из документов от 2 октября 1942 года узнаем, что город подвергается систематическим налетам вражеской авиации. Самолеты противника сбрасывают зажигательные и фугасные авиабомбы преимущественно на жилые дома. Кроме этого на архангельские здания падают с неба термитные пластинки, бутылки с зажигательной смесью, трубки, начиненные красным фосфором, и осветительные бомбы. На этот момент на Архангельск было сброшено около 20 тысяч зажигательных бомб и 100 — фугасных.

Что интересно, население тут же пыталось ликвидировать последствия взрывов. На острове Краснофлотский, куда было сброшено до 700 бомб, особенно активно себя проявил простой рабочий — Некрасов. Он погасил 10 зажигательных и 2 осветительные бомбы. Другой местный житель Хабаров — 10 бомб, и еще одни наш земляк Половинин — 15 бомб. Это все взрослые мужчины. Однако среди героев есть и школьники — к примеру, десятилетний Миша Барабанов потушил 2 бомбы, а Коля Заморов — 15.

— Впервые за год с лишним войны мы почувствовали ее дыхание, — пишет в своем докладе первый секретарь Обкома ВКП (б) Георгий Огородников. — Война для нас, как для народа в тылу, перешла в реальную борьбу с воздушными налетами противника.

1941 год. Архангелогородцы отправляются на фронт

Факт № 6: Гитлер хотел уничтожить союзные транспорты и места их выгрузки по Архангельской области

По данным за 1942 год за время ночных налетов немецко-фашистской авиации на Архангельск было сброшено около 100 фугасных и 21 тысячи зажигательных бомб. Сгорело 130 домов, канатная и трикотажная фабрики, разрушено более 85 зданий по городу. На тот момент основной целью гитлеровского командования было уничтожение союзных транспортов и мест их выгрузки. Цели этой достигнуть не удалось. Особый героизм проявили наши летчики — в небе над Архангельском в воздушных боях они сбили 4 вражеских самолета, еще несколько — были повреждены.

Факт № 7: трудящиеся Архангельска собирают для армии полушубки, рубли, золото и серебро

На 9 апреля 1943 года архангелогородцы собрали в вещевой фонд Красной армии 130 тысяч теплых вещей. В том числе — около 5 тысяч полушубков и более 5 тысяч пар валенок. Эти вещи отправились на фронт и в госпитали. Только за последние 3 месяца Архангельск собрал и внес в Государственный банк на строительство танков, самолетов и другого вооружения для Красной армии более 26 тысяч рублей. А всего за период отечественной войны — более 47 миллионов рублей, это не считая облигаций госзаймов, золота и серебра.

— В решающий момент войны мы преисполнены одним желанием — трудиться, не покладая рук, чтобы как можно больше дать продукции для фронта и приблизить час желанной победы, — говорится в одном из писем Архангельского горкома ВКП (б).

Если ваши близкие жили в Архангельске или области в годы Великой Отечественной войны, рассказывайте о том, как они описывали вам этот период, в комментариях под текстом. В суете и мраке военных будней не все вели дневники и отчитывались о происходящем в докладах. Как правило, простые люди сохранили это в своей памяти и после войны неохотно об этом рассказывали.

Для моей бабушки Лидии Соколовой 9 Мая всегда был не только Днем Победы, но и напоминанием о страшном и долгом периоде, когда она, будучи ребенком, потеряла родителей, братьев, сестер и чудом осталась жива сама. Сегодня у нас есть возможность рассказать молодым поколениям о том, что было не так давно, но уже забыто. Уходят очевидцы — уходит память.