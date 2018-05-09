Ветеран уральского танкового корпуса пожелала удачи мотопробегу по местам боевой славы 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Медсестра-ветеран уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) Серафима Саляева пожелала удачи байкерам клуба «Черные ножи», которые в июле этого года совершат мотопробег по местам боевой славы корпуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент клуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин.
"Сегодня одна из ветеранов УДТК Серафима Селяева посетила ежегодное мероприятие в парке Маяковского. Обычно мы ее торжественно провозили на мотоцикле во время церемонии возложения венков к монументу разведчикам— мотоциклистам корпуса, но в этот раз она просто присутствовала на церемонии, ей все-таки уже 94 года. Кроме этого она благословила нас на предстоящий мотопробег по местам боевой славы УДТК", — сказал он.
По данным Хайрулина, старт мотопробега намечен на 27 июля. «Он начинается под Орлом, затем через Беларусь мы едем в Польшу (через Украину сейчас это сложно организовать — прим. ТАСС), где посетим Освенцим, затем едем на Берлин, а завершим его в Праге», — пояснил он.
Ежегодно с 2002 года байкеры отправляются 9 мая к памятнику воинам-мотоциклистам 7-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, чтобы почтить память воинов. Мотоклуб «Черные ножи» получил название в честь 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Специально для бойцов корпуса в Златоусте было выпущено более 3 тыс. финских ножей, которые немецкая разведка прозвала «чёрными ножами» из-за цвета рукоятки.
Об УДТК
В 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей сформировали и оснастили особый Уральский добровольческий танковый корпус. Всего подали более 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в состав корпуса — в 12 раз больше, чем требовалось. Уральские танкисты участвовали во многих наступательных операциях 1943 — 1945 годов. Боевой путь корпуса составил свыше 5,5 тыс. км, из них с боями — 2 тыс. км от Орла до Праги.