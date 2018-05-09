Ветеран уральского танкового корпуса пожелала удачи мотопробегу по местам боевой славы

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 мая. / ТАСС /. Медсестра-ветеран уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) Серафима Саляева пожелала удачи байкерам клуба «Черные ножи», которые в июле этого года совершат мотопробег по местам боевой славы корпуса. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент клуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин.

"Сегодня одна из ветеранов УДТК Серафима Селяева посетила ежегодное мероприятие в парке Маяковского. Обычно мы ее торжественно провозили на мотоцикле во время церемонии возложения венков к монументу разведчикам— мотоциклистам корпуса, но в этот раз она просто присутствовала на церемонии, ей все-таки уже 94 года. Кроме этого она благословила нас на предстоящий мотопробег по местам боевой славы УДТК", — сказал он.

По данным Хайрулина, старт мотопробега намечен на 27 июля. «Он начинается под Орлом , затем через Беларусь мы едем в Польшу (через Украину сейчас это сложно организовать — прим. ТАСС), где посетим Освенцим , затем едем на Берлин, а завершим его в Праге », — пояснил он.

Ежегодно с 2002 года байкеры отправляются 9 мая к памятнику воинам-мотоциклистам 7-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, чтобы почтить память воинов. Мотоклуб «Черные ножи» получил название в честь 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Специально для бойцов корпуса в Златоусте было выпущено более 3 тыс. финских ножей, которые немецкая разведка прозвала «чёрными ножами» из-за цвета рукоятки.

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