Экспозиции об уральской танковой дивизии появятся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. /ТАСС/. Экспозиции, посвященные истории Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), планируют создать в здании в Екатеринбурге, где в 1943 году формировался штаб УДТК. Сейчас здесь расположен один из корпусов Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), сообщил во вторник журналистам директор центра реализации студенческих проектов и программ УрГПУ Иван Попп.

"Пять лет назад мы сняли фильм, в который вошли последние 10 ветеранов УДТК. В этом году мы съездили к одному из них — Серафиме Михайловне Саляевой, она отметила, что УрГПУ находится в том здании, где формировался штаб корпуса в 1943 году, поэтому в марте мы открыли первую выставочную экспозицию. Студенты обратились к нам, чтобы сделать экспозицию в каждом кабинете. Проект требует большого финансирования, поэтому мы хотим подать заявку на грант", — сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, университет также готов сотрудничать в данном проекте с областным министерством общего и профессионального образования. «Это могло послужить не только образовательному процессу. Туда также можно водить экскурсии», — добавил Попп.

Кроме того, на площадке одного из колледжей в Екатеринбурге планируется создать Центр наследия УДТК, сообщила начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Наталья Сокольская. «Работа начата, формируется площадка, подбираются материалы-экспонаты.

Концепция прорабатывается и будет оформлена чуть позднее», — отметила она.

Ранее член Совета ветеранов УДТК, полковник в отставке Владимир Хорьков сообщал ТАСС, что после расформирования дивизии на Урал было передано около 350 экспонатов, связанных с историей легендарного танкового соединения. По его словам, среди них — уникальные документы, альбомы, бюсты. Сначала они хранились в уральском Институте связи, потом были переданы Уральскому военно-историческому музею, последнее время они хранились в музее «Крылатая гвардия».

Об УДТК

В 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне — Пермский край ) областей сформировали и оснастили особый Уральский добровольческий танковый корпус. Всего подали более 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в состав корпуса — в 12 раз больше, чем требовалось.