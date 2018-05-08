Цена неудавшейся авантюры

В то время как будущее Каталонии продолжает оставаться неопределенным по вине безответственных устроителей ее настоящего, единственное, что, к счастью, постепенно проясняется, так это ее подозрительное прошлое. А более конкретно — различные обстоятельства, способствовавшие проведению референдума о независимости 1 октября. Появляется все больше подтверждений того (многие из них были опубликованы в газете «Эль Мундо»), что это стало возможным, главным образом, благодаря пособничеству полиции Каталонии (Mossos d'Esquadra).

Сегодня мы узнаем, что в последнее время Национальная полиция провела секретные допросы 25 сотрудников каталонской полиции, чтобы узнать, кто конкретно отдавал приказы шпионить за силовиками и агентами безопасности во время событий 1 октября. Полиция передала в Национальную судебную коллегию доклад о внутренней переписке каталонских правоохранителей, который не только подтверждает факты шпионажа, но и случаи получения агентами инструкций с указаниями способствовать проведению референдума.

Сознательное и предумышленное предательство со стороны каталонской полиции тем более опасно, потому что государство доверила ей работу именно по соблюдению законности. Когда же закончится расследование и будет выяснено, по каким служебным каналам передавались подстрекательские инструкции, лица отдававшие эти приказы, должны понести самое суровое наказание.

Тем временем в политической плоскости панорама далека от прояснения из-за деспотического упрямства одного единственного человека, к тому же сбежавшего от правосудия. Его политическая партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), вернее, харизматическое движение, которым сейчас Пучдемон (Puigdemont) руководит из Берлина, приняла решение попытаться назначить сбежавшего политика председателем правительства Каталонии до 14 мая, то есть за восемь дней до того, как истечет срок для объявления новых выборов. И вот сейчас, понимая, что любые выборы всегда чреваты непредсказуемостью, «Вместе за Каталонию» оставляет для себя возможность предложить какого-то альтернативного кандидата, окончательно выбранного из четырех ранее обсуждавшихся политиков. Все указывает на то, что это будет Эльса Артади (Elsa Artadi), но Пучдемон не соглашается уступить дорогу Артади, потому что он знает что как только избранный кандидат окажется у власти, каким бы поборником независимости он ни был, влияние претендующего на должность легального президента в изгнании постепенно будет сводится к нулю, а те, кто сегодня устраивают ему овации, мало-помалу начнут забывать его.

Но не забвение станет худшим из того, что ожидает главных действующих лиц сентябрьских и октябрьских событий. Правосудие идет своим курсом, и подследственные, если они будут осуждены, отправятся исполнять приговор. Надо полагать, что к тому времени уже будет функционировать автономное правительство, действующее в соответствии с конституционным порядком, — необходимое условие для отмены действия статьи 155. И тогда мы увидим, что эти месяцы настоящего политического безумия не послужили ни для чего, кроме потери времени, поляризации каталонского общества, угнетения экономики автономии и обострения среди некоторых ощущения себя жертвами.

Это была настоящая авантюра, не удавшаяся в политическом плане и вредная в социальном смысле, которая погрузит в меланхолию сепаратистов и принесет облегчение всем остальным.