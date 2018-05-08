Ещё
В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог. Ее могут пустить на ремонт тротуаров, либо дорог до приусадебных участков. Об этом журналистам сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.
«Была ситуация, связанная с тем, что очень много было сообщений, о том, что асфальтовая крошка, которая после фрезерования остается, что она используется, мягко говоря, не по назначению. Поэтому мы даже год назад, когда только я начали заниматься, мы с коллегами из «Автомобилистов Удмуртии» сидели в засаде, пытались найти продавцов, но не нашли, не знаю почему, потому что их нет, или потому что они в этот день не продавали. Поэтому сейчас […] мы разработали систему учета и в дальнейшем будем совместно с городом и другими муниципальными образованиями принимать решения о том куда эта крошка будет направлена: либо это будут приусадебные дороги, либо это тротуары», — рассказал Ярослав Семенов.
По словам премьер-министра, в этом году по результатам работы будет получено около 12,5 тыс. тонн асфальтобетонной крошки.
«Это ресурс, который мы не имеем права не контролировать. Каждый килограмм, который при фрезеровании будет образовываться, будет учитываться и снова использоваться при дорожной реконструкции», — отметил Семенов.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Сарапуле объявили конкурс на замену уличного освещения В Удмуртии приостановят деятельность производителя мясных полуфабрикатов «Общепит» Власти США лишат мигрантов из Гондураса статуса «временно защищенных лиц»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»233
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото106
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина461
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится431
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение