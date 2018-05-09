Ещё
Более 200 тыс. просьб найти данные о родственниках-участниках ВОВ поступило в «Бессмертный полк» за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 тыс. просьб найти данные о родственниках-участниках ВОВ поступило в «Бессмертный полк» за год 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Более 200 тыс. звонков и 15 тыс. интернет-заявок с просьбами найти данные об участвовавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) родственниках поступило в течение года в организацию «Бессмертный полк — Москва». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель пресс-службы движения Елена Калгина.
«В прошлом году у нас заработал сайт myveteran.ru, и любой желающий может подать заявку на исследование судьбы своего родственника-участника ВОВ. И добровольцы «Бессмертного полка» абсолютно бесплатно помогут найти эти сведения в архивах для тех, кто обратился. Также у нас доступна «горячая линия» 8-800-500-46-49. На нее часто звонят пожилые люди, которым сложно работать с интернетом. За год, между прошлым Днем Победы и сегодняшним днем, у нас, предварительно, более 15 тыс. заявок и 200 тыс. звонков», — отметила Е. Калгина.
По ее словам, несмотря на наличие большого количества оцифрованных документов на сайтах министерства обороны РФ, не все могут найти на них нужную информацию. Кроме того, при регистрации сведений о бойцах в условиях боевых действий было допущено много опечаток и неточностей, из-за которых сегодня сложно получить информацию о своем родственнике.
«Наши специалисты архивного батальона сначала ищут информацию в открытых базах данных, а потом делают запросы в архивы. Если есть фотографии, то и их могут найти», — добавила представитель движения.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники акции идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Москве шествие начнется в 15:00 и пройдет по Ленинградскому проспекту, ул. Тверская, Тверская-Ямская и Охотный Ряд, а также через Манежную и Красную площади.
Агентство «Москва»: последние новости
Телеканал «Москва 24» почти сутки будет транслировать празднование Дня Победы с главных площадок города С.Шойгу отдал приказ об артиллерийском салюте в День Победы Повязать георгиевскую ленту на установленного в Музее Победы голубя мира можно будет 9 мая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы280
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде99
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии238
Китай сделал заявление по иранской сделке125
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы286
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение