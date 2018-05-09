Более 200 тыс. просьб найти данные о родственниках-участниках ВОВ поступило в «Бессмертный полк» за год

Более 200 тыс. звонков и 15 тыс. интернет-заявок с просьбами найти данные об участвовавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) родственниках поступило в течение года в организацию «Бессмертный полк — Москва». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель пресс-службы движения Елена Калгина.

«В прошлом году у нас заработал сайт myveteran.ru, и любой желающий может подать заявку на исследование судьбы своего родственника-участника ВОВ. И добровольцы «Бессмертного полка» абсолютно бесплатно помогут найти эти сведения в архивах для тех, кто обратился. Также у нас доступна «горячая линия» 8-800-500-46-49. На нее часто звонят пожилые люди, которым сложно работать с интернетом. За год, между прошлым Днем Победы и сегодняшним днем, у нас, предварительно, более 15 тыс. заявок и 200 тыс. звонков», — отметила Е. Калгина.

По ее словам, несмотря на наличие большого количества оцифрованных документов на сайтах министерства обороны РФ , не все могут найти на них нужную информацию. Кроме того, при регистрации сведений о бойцах в условиях боевых действий было допущено много опечаток и неточностей, из-за которых сегодня сложно получить информацию о своем родственнике.

«Наши специалисты архивного батальона сначала ищут информацию в открытых базах данных, а потом делают запросы в архивы. Если есть фотографии, то и их могут найти», — добавила представитель движения.