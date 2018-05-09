Более 200 тыс. просьб найти данные о родственниках-участниках ВОВ поступило в «Бессмертный полк» за год 

Более 200 тыс. звонков и 15 тыс. интернет-заявок с просьбами найти данные об участвовавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) родственниках поступило в течение года в организацию «Бессмертный полк — Москва». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель пресс-службы движения Елена Калгина.
«В прошлом году у нас заработал сайт myveteran.ru, и любой желающий может подать заявку на исследование судьбы своего родственника-участника ВОВ. И добровольцы «Бессмертного полка» абсолютно бесплатно помогут найти эти сведения в архивах для тех, кто обратился. Также у нас доступна «горячая линия» 8-800-500-46-49. На нее часто звонят пожилые люди, которым сложно работать с интернетом. За год, между прошлым Днем Победы и сегодняшним днем, у нас, предварительно, более 15 тыс. заявок и 200 тыс. звонков», — отметила Е. Калгина.
По ее словам, несмотря на наличие большого количества оцифрованных документов на сайтах министерства обороны РФ, не все могут найти на них нужную информацию. Кроме того, при регистрации сведений о бойцах в условиях боевых действий было допущено много опечаток и неточностей, из-за которых сегодня сложно получить информацию о своем родственнике.
«Наши специалисты архивного батальона сначала ищут информацию в открытых базах данных, а потом делают запросы в архивы. Если есть фотографии, то и их могут найти», — добавила представитель движения.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Участники акции идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Москве шествие начнется в 15:00 и пройдет по Ленинградскому проспекту, ул. Тверская, Тверская-Ямская и Охотный Ряд, а также через Манежную и Красную площади.