Родственники лётчика, погибшего в годы ВОВ в Адыгее, приехали к республику

Как мы сообщали ранее, активисты ОНФ Адыгеи нашли родственников пилота Михаила Снеговского, погибшего при освобождении Майкопа и числившегося пропавшим без вести.

Поисковые работы в районе станицы Ханская велись с конца 80-х годов прошлого века. Благодаря кропотливой и инициативной работе Валентины Непомилуевой и Валентина Жукова были изучены архивные документы, собраны воспоминания местных жителей, найдены фрагменты упавшего на окраине станицы самолета, который был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2.

В память о погибших летчиках-героях в 2010 году был возведен обелиск. Однако имена летчиков не были установлены.

Как показала последняя экспедиция, неправильно определен и тип подбитого самолета, который оказался самолетом-разведчиком Пе-3. Этот важный документальный факт, восполняющий пробел в знаниях о бое в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года, стал известен в этом году. Членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика.