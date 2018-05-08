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Родственники лётчика, погибшего в годы ВОВ в Адыгее, приехали к республику
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Родственники лётчика, погибшего в годы ВОВ в Адыгее, приехали к республику 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Как мы сообщали ранее, активисты ОНФ Адыгеи нашли родственников пилота Михаила Снеговского, погибшего при освобождении Майкопа и числившегося пропавшим без вести.
Поисковые работы в районе станицы Ханская велись с конца 80-х годов прошлого века. Благодаря кропотливой и инициативной работе Валентины Непомилуевой и Валентина Жукова были изучены архивные документы, собраны воспоминания местных жителей, найдены фрагменты упавшего на окраине станицы самолета, который был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2.
В память о погибших летчиках-героях в 2010 году был возведен обелиск. Однако имена летчиков не были установлены.
Как показала последняя экспедиция, неправильно определен и тип подбитого самолета, который оказался самолетом-разведчиком Пе-3. Этот важный документальный факт, восполняющий пробел в знаниях о бое в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года, стал известен в этом году. Членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика.
Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков, которые все это время числились без вести пропавшими. Управляли самолетом пилот — сержант Михаил Снеговский из Ульяновска и штурман — воздушный стрелок Борис Сабодаш, уроженец Каменец-Подольска.
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