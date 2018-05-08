Глава Адыгеи встретился с родственниками погибшего летчика-героя

Его имя было установлено только в этом году в результате большой исследовательской работы поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи Краснодарского края , а также представителей ОНФ республики, инициативной группы жителей станицы Ханской.

По обнаруженным в ходе экспедиции фрагментам двигателя, кропотливой работе с архивными материалами, в том числе и по запросам в Берлинский архив, удалось достоверно восстановить и хронику героических событий, при которых потерпел крушение самолет-разведчик под управлением пилота — сержанта Михаила Снеговского из Ульяновска и штурмана — воздушного стрелка Бориса Сабодаша, уроженца Каменец-Подольска. Одновременно общественники занимались поисками родственников погибших воинов.

Результатом этой работы стала сегодняшняя встреча главы РА Мурата Кумпилова с Викторией и Валерием Снеговскими — племянниками погибшего летчика Михаила Снеговского. Вместе со своими семьями по приглашению руководителя республики они приехали из Москвы Санкт-Петербурга , чтобы в Майкопе в День Победы принять участие в акции «Бессмертный полк» и почтить память своего родственника, впервые побывав на месте его гибели.

— Особенно значимо, что наша встреча проходит накануне празднования самого почитаемого праздника в нашей стране — Дня Великой Победы и в год 75-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на десятилетия, отделяющие нас от событий тех лет, в нашей стране все еще есть семьи, где не знают судьбу своих погибших или пропавших без вести в годы войны родных. Установление личности павших воинов, память о людях, ковавших Великую Победу, бережное отношение к славному наследию — это наш долг, — отметил Мурат Кумпилов.

Виктория Снеговская поблагодарила руководство республики за поддержку поисковой и патриотической работы. Родственники рассказали, насколько значимо для них известие о нахождении места гибели дяди, поиски которого долгое время не приносили результата.

— Впервые информацию об установлении места гибели нашего дяди — Михаила Фадеевича мы получили 16 января этого года. И все это время нас переполняли разные чувства: грусти, радости и гордости. Гордости за то, что есть люди, которые стремятся сохранить память об истории нашей страны, о каждом защитнике Отечества. Это заслуживает уважения и подражания, — отметила Виктория Снеговская.

— Сегодня мы побывали на месте, где потерпел крушение самолет. Нас переполняют эмоции. Нам стали близкими люди, которые занимались поисковыми работами, а земля Адыгеи — второй родиной, — сказал Валерий Снеговский.

Гости также поблагодарили Мурата Кумпилова за теплый прием, подготовленную для них культурно-ознакомительную программу. Слова благодарности были высказаны в адрес поисковиков и неравнодушных местных жителей, по инициативе которых долгое время восстанавливались ранее неизвестные факты о боях в небе над станицей Ханской в октябре 1942 года.

Как уже сообщалось, благодаря кропотливой и инициативной работе общественников — Валентины Непомилуевой и Валентина Жукова — были изучены архивные документы, собраны воспоминания местных жителей, найдены фрагменты упавшего на окраине станицы самолета, который был идентифицирован как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2. В память о погибших летчиках-героях в 2010 году был возведен обелиск. Однако имена летчиков не были установлены. Как показала последняя экспедиция, неправильно был определен и тип подбитого самолета, который оказался самолетом-разведчиком Пе-3.

В декабре 2017 года членам краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм» удалось найти осколок двигателя подбитого фашистами самолета-разведчика. Это помогло достоверно установить тип самолета и имена летчиков.

В ходе встречи Герой России депутат Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев и руководитель Апшеронского филиала Краснодарской краевой организации «Кубанский плацдарм» Владимир Звездилин передали родственникам найденный обломок самолета.

В беседе также приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Хамид Мешлок, руководитель регионального исполкома ОНФ РА Юрий Горохов, заместитель главы администрации МО «Город Майкоп» Сергей Стельмах.

В завершение глава Адыгеи отметил, что в республике будут продолжены исследовательские работы с привлечением широкого круга специалистов для полного восстановления картины освободительных боев, а на месте крушения самолета планируется установить памятник погибшим воинам и создать сквер.

— Говорят, война не закончена, пока не похоронен ее последний солдат. А значит, установив имена ранее неизвестных защитников Отечества, мы делаем еще один шаг к сохранению мира и стабильности. Это — наше достояние, которое необходимо беречь для будущих поколений", — отметил Мурат Кумпилов.