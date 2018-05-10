Глава Адыгеи встретился с близкими летчика, погибшего в ст. Ханской в 1942

Ханской в 1942-ом году.

По приглашению Главы РА Мурата Кумпилова в преддверии Дня Победы в Адыгею приехали родственники погибшего во время Великой Отечественной войны летчика Михаила Снеговского, который более 75 лет числился без вести пропавшим.

Его имя было установлено только в этом году в результате большой исследовательской работы поисковых и военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края , а также представителей ОНФ республики, инициативной группы жителей станицы Ханская.

По обнаруженным в ходе экспедиции фрагментам двигателя, кропотливой работе с архивными материалами, в том числе и по запросам в Берлинский архив, удалось достоверно восстановить и хронику героических событий, при которых потерпел крушение самолет-разведчик под управлением пилота — сержанта Михаила Снеговского из Ульяновска и штурмана — воздушного стрелка Бориса Сабодаша, уроженца Каменец-Подольска. Одновременно общественники занимались поисками родственников погибших воинов.

Результатом этой работы стала встреча Главы РА Мурата Кумпилова с Викторией и Валерием Снеговскими — племянниками погибшего летчика Михаила Снеговского. Вместе со своими семьями по приглашению руководителя республики они приехали из Москвы Санкт-Петербурга , чтобы в Майкопе в День Победы принять участие в акции «Бессмертный полк» и почтить память своего родственника, впервые побывав на месте его гибели.

«Особенно значимо, что наша встреча проходит накануне празднования самого почитаемого праздника в нашей стране — Дня Великой Победы и в год 75-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на десятилетия, отделяющие нас от событий тех лет, в нашей стране всё еще есть семьи, где не знают судьбу своих погибших или пропавших без вести в годы войны родных. Установление личности павших воинов, память о людях, ковавших Великую Победу, бережное отношение к славному наследию — это наш долг», — отметил Мурат Кумпилов.

«Впервые информацию об установлении места гибели нашего дяди — Михаила Фадеевича мы получили 16 января этого года. И все это время нас переполняли разные чувства: грусти, радости и гордости. Гордости за то, что есть люди, которые стремятся сохранить память об истории нашей страны, о каждом защитнике Отечества. Это заслуживает уважения и подражания», — отметила Виктория Снеговская.

«Сегодня мы побывали на месте, где потерпел крушение самолет. Нас переполняют эмоции. Нам стали близкими люди, которые занимались поисковыми работами, а земля Адыгеи — второй родиной», — сказал Валерий Снеговский, сообщает пресс-служба администрации Республики Адыгея.