Таможенники в Петербурге изъяли 4,5 тонны санкционных овощей и фруктов из Польши 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники Северо— Западного таможенного управления (СЗТУ) обнаружили и изъяли на базе в Санкт-Петербурге 4,5 тонны овощей и фруктов из Польши, которые запрещены к ввозу на территорию России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СЗТУ.
В ведомстве отметили, что продукция была обнаружена на территории овощной базы, принадлежащей фирме «Нарт» на улице Софийской в Санкт-Петербурге. Надзорные мероприятия прошли совместно с представителями управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Согласно законодательству РФ, вся обнаруженная и изъятая продукция будет уничтожена специалистами Россельхознадзора, отметили в СЗТУ.
Согласно постановлению правительства РФ, с 2014 года действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США и страны Евросоюза, в том числе Польши.