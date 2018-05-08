Таможенники в Петербурге изъяли 4,5 тонны санкционных овощей и фруктов из Польши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Сотрудники Северо— Западного таможенного управления (СЗТУ) обнаружили и изъяли на базе в Санкт-Петербурге 4,5 тонны овощей и фруктов из Польши , которые запрещены к ввозу на территорию России . Об этом сообщила во вторник пресс-служба СЗТУ. В ведомстве отметили, что продукция была обнаружена на территории овощной базы, принадлежащей фирме «Нарт» на улице Софийской в Санкт-Петербурге. Надзорные мероприятия прошли совместно с представителями управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Согласно законодательству РФ, вся обнаруженная и изъятая продукция будет уничтожена специалистами Россельхознадзора, отметили в СЗТУ. Согласно постановлению правительства РФ , с 2014 года действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США и страны Евросоюза , в том числе Польши.