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Россия и Никарагуа намерены укрепить координацию в международной политике
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Россия и Никарагуа намерены укрепить координацию в международной политике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Россия и Никарагуа во вторник подписали меморандум о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между МИД двух стран, который позволит углубить координацию политики Москвы и Манагуа на международной арене.
Документ, полное название которого — «меморандум о намерениях по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа на международных многосторонних площадках по линии постоянных представительств и делегаций», — был подписан во вторник в здании российского министерства. С российской стороны подпись поставил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, от Никарагуа — временная поверенная в делах посольства Никарагуа Альба Торрес Мехия.
По словам Рябкова, документ «знаменует следующий шаг в укреплении нашего политического диалога, совершенствовании его форм». Он сообщил, что меморандум фиксирует ряд направлений сотрудничества по международной безопасности, работе на международных площадках. «Мы имеем давнюю и славную традицию взаимной поддержки. Никарагуа для нас важнейший союзник, не только в Латинской Америке, но и гораздо шире», — заявил он на церемонии.
Дипломат выразил признательность руководству страны за «неизменную поддержку, твердую солидарность, братство, которые вы демонстрируете по всем важным вопросам международной повестки дня в процессе борьбы за более справедливое мироустройство, за более демократический миропорядок, в усилиях по противодействию попыткам диктата и гегемонии». «Мы особенно ценим вашу поддержку по таким темам, как Крым, Донбасс, Кавказ. Все это крайне значимо», — подчеркнул он.
Рябков добавил, что «та работа, которую мы проводим вместе по крупнейшим вопросам международной безопасности, включая недопущение гонки вооружений в космосе, является предметом и залогом более здравого отношения других международных партнеров к этим проблемам». «Со своей стороны Россия была и остается надежным другом и партнером Республики Никарагуа. Мы вместе, мы всегда готовы и настроены подставить вам плечо в товарищеском ключе», — заключил Рябков.
"От имени нашего правительства, нашего президента Даниэля Ортеги и вице-президента страны благодарю за доверие, за совместную работу", — заявила, в свою очередь, никарагуанский дипломат. «Потому что мы — страна, которая верит и думает о будущем и особенно о мире на Земле. Наша дружба всегда основывается на этом — чтобы был всегда мир на Земле», — добавила она.
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