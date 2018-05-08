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При первых гарантийных обследованиях региональных дорог существенных дефектов не выявлено
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При первых гарантийных обследованиях региональных дорог существенных дефектов не выявлено 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославская областная дорожная служба завершила первые гарантийные обследования региональных дорог в текущем году. Основная цель этой работы — своевременное выявление участков, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, а также оценка всех конструктивных элементов дорог.
Всего в Ярославской области на гарантии находится 124 объекта, из которых 24 — мосты и другие искусственные сооружения.
В государственных контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них предусмотрена обязанность подрядных организаций ежегодно два раза в год совместно с заказчиком обследовать гарантийные объекты с целью выявления возможных недостатков и дефектов.
— Проверка проводится в два этапа. На первом объезжаем все объекты, смотрим, насколько сохранились конструктивные элементы, составляем акты, в которых указываются выявленные дефекты, если, конечно, они есть, — рассказал заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Сергей Власов. — Самые распространенные — трещины, выбоины, дефекты земельного полотна. Подрядчику дается время на устранение, после этого еще раз выезжаем и смотрим качество выполненных работ.
Как отмечают проверяющие, в основном дефекты незначительные, дороги регионального подчинения благополучно пережили еще одну зиму. На 38 гарантийных объектах во время обследования сделаны замечания по асфальтобетонному покрытию, обочинам и откосам. По всем сотрудники технического надзора ГКУ ЯО «Ярдорслужба» составили акты, в соответствии с которыми недостатки должны быть устранены до 25 мая. Подрядные организации в рамках гарантийных обязательств проводят эту работу за свой счет.
Помимо мостовых сооружений и автомобильных дорог, в перечень объектов гарантийных проверок на 2018 год также вошли автобусные остановки, светофоры, линии наружного освещения, тросовые и барьерные ограждения.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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