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В Башкирии браконьер застрелил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу
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В Башкирии браконьер застрелил лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РБ.
«28 апреля около 8 часов утра в лесном массиве у села Шарипово Кушнаренковского района сотрудники Управления Росгвардии по Республике Башкортостан совместно с госинспекторами по охране животного мира Минэкологии РБ, на охотничьих угодьях общего пользования задержали 40-летнего уфимца, который убил лебедя-шипуна, занесённого в Красную книгу Республики Башкортостан, — сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Александр Голуб. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За последние годы это единственный подобный случай в республике».
Профилактический рейд по выявлению и пресечению фактов браконьерства прошёл 27-28 апреля на территории Бирского, Благоварского, Благовещенского, Кушнаренковского, Уфимского и Чишминского районов республики. Всего проверили 39 владельцев оружия в охотничьих угодьях, осмотрели 13 единиц автотранспорта. Всего выявили 8 нарушений правил охоты. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
По словам руководителя пресс-службы Управления Росгвардии по РБ Натальи Трутневой, такие рейды проводятся постоянно. Владельцев оружия в обязательном порядке знакомят с соответствующими правилами охоты, обращения с огнестрельным оружием, требованиями законодательства РФ.
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