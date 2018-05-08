«Ульяновскнефть» провела благотворительную акцию ко Дню Победы 

ОАО «Ульяновскнефть», дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, направило около 800 тыс. рублей на благотворительность в рамках празднования 73-ей годовщины Великой Победы.
Волонтеры «Ульяновскнефти» посетили инвалидов и участников ВОВ, проживающих в районах Ульяновской области, на территории которых расположены производственные объекты предприятия. В предпраздничные дни ветераны принимали от нефтяников поздравления, теплые слова благодарности за Победу и внушительные продуктовые наборы.
Кроме того, при финансовой поддержке ОАО «Ульяновскнефть» в Кузнецком и Камешкирском районах Пензенской области проводятся работы по ремонту и благоустройству памятников погибшим войнам Великой Отечественной войны.
Благотворительная акция к годовщине Великой Победы организуется ульяновскими нефтяниками ежегодно и давно стала доброй традицией.
ОАО «Ульяновскнефть» планомерно осуществляет реализацию благотворительных и спонсорских программ на территориях своего присутствия. Предприятие стремится всецело способствовать развитию экономики региона и росту благосостояния их жителей.
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