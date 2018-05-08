Ветеранам из Хорошевки вручат сертификаты на приобретение продовольственных товаров

В рамках празднования Дня Победы власти района Хорошевский подарят ветеранам сертификаты на приобретение продовольственных товаров. Подарок вручат 96 ветеранам-участникам войны.

Масштабные празднования 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая устроят в парке «Берёзовая роща». В зеленой зоне разместят и полевую кухню, где каждый желающий сможет отведать солдатскую кашу.

— В парке будут играть песни военных лет. Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов Хорошёвского района, концерт с участием юных артистов, конкурсы, эстафеты и мастер-классы, — сообщили в управе Хорошёвского района.

Праздничные мероприятия начнутся в полдень. Адрес парка «Берёзовая роща» — улица Куусинена, дом 8.

А 10 мая на площадке библиотеки № 41 прозвучат стихи о войне в исполнении поэтов Хорошевского района и записи военных песен.

— Ветераны и дети тех страшных, военных лет, поделятся своими воспоминаниями, — отметили в библиотеке. — Закончится вечер поздравлением ветеранов и праздничным чаепитием.

Начало в 14.00 на Хорошевском шоссе, 17. (то)