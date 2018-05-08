В Севастополе через год откроют парк на Федюхиных высотах

Концепция парка предполагает строительство семи локаций, соответствующих периодам истории Севастополя : античность, Византия и Древняя Русь, Средневековье, первая оборона Севастополя, начало ХХ века, Великая Отечественная война, «холодная» война. На первом этапе будут созданы три из них, а также три развлекательные зоны: детская площадка, тиры для стрельбы из лука и осадных машин. Строительство планируют начать уже этим летом и сдать первую очередь парка в сентябре 2019 года.

— Парк вполне сможет начать работать, имея всего три площадки, — рассказал руководитель парка Станислав Нагорный. — На посещение даже одной из них можно потратить полдня. Каждая локация — вполне самодостаточный музей.

На Федюхиных высотах уже видны очертания фортификационных сооружений Крымской войны. Возведена средневековая таверна, вокруг которой воссоздадут жилой квартал крепости Чембало. Его «жители» будут выращивать виноград, делать вино, заниматься животноводством и ремеслами. А прототипом центрального объекта античной площадки станет римская наблюдательная башня, остатки которой были обнаружены археологами на хребте Сапун-горы.

Военно-исторический парк «Федюхины высоты» включен в список приоритетных проектов Севастополя. В октябре 2017 года по итогам аукциона участок для парка площадью 128 гектаров передан в аренду ООО «Севастопольский военно-исторический клуб», с которым теперь подписано инвестсоглашение. Согласно ему, правительство города возьмет на себя строительство коммуникаций до границ парка: проложит дорогу, проведет воду, электричество и Интернет. За счет частных инвестиций, которые оцениваются в 480 миллионов рублей, будут сооружены площадки и вся инфраструктура внутри парка. Среди инвесторов — Русское географическое общество , Севастопольский военно-исторический клуб, агентство исторических проектов «Ратоборцы», Крымская федерация страйкбола, военно-историческое объединение «Гарнизон А» и другие.

— Проектов такого уровня у нас не так много, поэтому мы будем уделять ему повышенное внимание, — отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

— Существует распространенная практика, когда основной инвестор развивает культурный объект, а город обеспечивает строительство дорог, подведение коммуникаций, электричества и канализации, — говорит автор проекта исторического парка «Федюхины высоты» Алексей Овчаренко . — При этом город фактически инвестирует в развитие района, в котором расположен парк, и, значит, близлежащие села Штурмовое, Первомайское и Хмельницкое получат дополнительные возможности для повышения уровня жизни.

Парк будет работать круглый год. Посетителям готовят погружение в историю с театрализованными представлениями, экскурсиями, квестами и лекциями. Не менее десяти раз в год будут проходить военно-исторические фестивали, реконструкции и другие мероприятия. Для этого планируется создать около 100 постоянных рабочих мест, а в курортный сезон увеличивать их число в полтора раза. Проект полностью реализуют к 2022 году, тогда парк сможет принимать 600 тысяч гостей ежегодно.

Кстати

В военно-историческом парке «Федюхины высоты» планируют построить культурный центр для проведения лекций и живых уроков, исторические гостевые экодома, кемпинг для автотуристов, конюшню, постоялый двор, ремесленные мастерские и супермаркет, кафе с аутентичной кухней. На территории парка гостям предложат услуги исторического такси и накроют его сетью Wi-fi. Предусмотрено только некапитальное строительство, преимущественно из дерева. Инвесторы обещают применять энергосберегающие технологии.