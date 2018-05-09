Возвращение памятников и фронтовые песни: Узбекистан отмечает День Победы

ТАШКЕНТ, 9 мая — РИА Новости . Праздник 9 мая, который в Узбекистане уже 19 лет отмечают как День памяти и почестей, в этом году пройдет под девизами «Достоинство человека велико, память священна» и «Мужество, долг и преданность». Накануне в Ташкенте на свое прежнее место вернулись демонтированные ранее памятники, посвященные Великой Отечественной войне, по улицам городов ездят оркестры в военной форме, исполняя фронтовые шлягеры.

Возвращение символов памяти

В Ташкенте по традиции праздничные мероприятия с утра начнутся у мемориального комплекса «Братские могилы». Здесь соберутся люди, чтобы возложить цветы к монументу «Скорбящая мать» и Вечному огню, а также поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Навыки строевой подготовки с оружием продемонстрируют курсанты военных училищ Узбекистана, весь день здесь будут звучать военные марши.

Мемориальный комплекс был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от ранений.

Как сообщают местные СМИ, официальная программа праздничных мероприятий начнется в Ташкенте на территории Ботанического сада. Здесь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретится с ветеранами войны и труда, приглашенными из регионов страны.

Продолжит торжественные мероприятия церемония возложения венков к памятнику «Скорбящая мать» на площади «Мустакиллик», в которой примут участие руководство страны и диппредставительства, аккредитованные в Узбекистане. После этого официальные делегации смогут присоединиться к собравшимся у мемориала «Братские могилы».

Улицы и площади городов и районов в эти дни украшены плакатами и стендами, посвященными Дню памяти и почестей, по всей стране проходят памятные мероприятия, показы военной техники 1941-1945 годов.

Накануне в Ташкенте на свое прежнее место вернулись памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Монумент семье Шаахмеда Шамахмудова, приютившей в эвакуации 15 детей разных национальностей, вновь установлен в одном из центральных районов Ташкента на площади, которой также вернули прежнее название — «Дружба народов». Памятник погибшему в годы Великой Отечественной войны Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову, демонтированный в 2011 году, вернулся на площадь перед администрацией одного из районов столицы Узбекистана.

Сертификаты и санатории для ветеранов

В канун 9 мая ветеранам войны и труда в торжественной обстановке вручили денежные вознаграждения по 5 миллионов сумов (около 620 долларов). Это предусмотрено программой празднования Дня памяти и почестей, утвержденной в конце апреля. Рабочую группу по реализации программы возглавил премьер-министр Абдулла Арипов

Мирзиеев отдельным постановлением также поручил организовать бесплатные поездки для каждого участника войны по их желанию в страны, на территории которых они воевали, а также в санатории «Узбекистан» в Ялте и Кисловодске или в лечебно-оздоровительные учреждения на территории республики.

На протяжении месяца активисты Союза молодежи совместно с общественными организациями навещают ветеранов, оказывать им помощь. Военные оркестры министерства обороны и музыкальные коллективы страны в форме военных лет исполняют песни военных лет, передвигаясь по улицам городов.

В честь праздника более 1,1 тысячи участникам и инвалидам войны вручены сертификаты на 300 тысяч сумов (около 40 долларов) для оплаты электроэнергии, природного газа и питьевой воды. По традиции ветеранов также ожидают подарки — реабилитационная и бытовая техника. Ежемесячно ветераны теперь будут получать бесплатный набор продуктов питания, товаров гигиены и одежды. Сегодня в республике проживает более 1,1 тысячи участников войны и около 40 тысяч работников трудового фронта.

Белоруссии, Польши и Украины. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. На территории республики было сформировано 15 дивизий и бригад. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев стали орденоносцами и были награждены медалями, 338 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 солдата и офицера стали полными кавалерами Ордена Славы. В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных людей. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда