Российские дипломаты в Узбекистане поздравили ветеранов с 73-й годовщиной Победы

ТАШКЕНТ, 8 мая. / ТАСС /. Российское посольство в Ташкенте в канун Дня Победы организовало праздничный прием для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Узбекистане . Перед пришедшими в диппредставительство выступил посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, передает корреспондент ТАСС.

"Человечество обязано помнить, что победа в Великой Отечественной войне добыта ценой огромных, невосполнимых жертв и что трагедию не удалось предотвратить из-за разобщенности ведущих стран мира", — заявил глава российской миссии.

По его словам, Узбекистан внес огромный вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников, а за подвиги на фронтах 120 тыс. узбеков были награждены орденами и медалями, 280 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы. «Низкий поклон вам, выстоявшим и победившим в той жестокой войне», — сказал Тюрденев, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта с 73-й годовщиной Дня Победы.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 млн ушли на фронт, 420 тыс. из них не вернулись домой, а 640 тыс. человек получили ранения. Сейчас в республике проживает около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.