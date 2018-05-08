Приедут даже домой. В Салехарде и Ноябрьске ветераны могут обследоваться

В Ноябрьске и Салехарде с 4 по 31 мая частная медицинская компания «ИНВИТРО» проводит акцию «С Днем Победы!».

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагают комплекс лабораторных исследований и услуги выезда на дом со скидкой по стоимости 2 рубля.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в компании, специально подобранные комплексы лабораторных исследований позволяют оценить костный метаболизм, риски переломов и атеросклероза, а также скрининг на основные показатели углеводного и липидного обмена.

Руководство «ИНВИТРО» считает, что более 70 лет назад ветераны Великой Отечественной войны совершили бессмертный подвиг ради мирного будущего страны и сегодня компания постарается сохранить здоровье ветеранов и продлить им жизнь.