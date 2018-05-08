Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле неизвестного солдата

В церемонии приняли участие члены областного правительства, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов , главы городских округов и районов, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Подмосковья, представители Общественной палаты региона и патриотических общественных организаций.

У стен Кремля присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра, говорится в сообщении.

4 мая Андрей Воробьев вручил девяти ветеранам Великой Отечественной войны ордена «За доблесть и мужество».

22 июня, в День памяти и скорби, глава региона также почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего возложил гвоздики к Вечному огню.