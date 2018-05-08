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Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле неизвестного солдата
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Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле неизвестного солдата 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Делегация Московской области во главе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым возложила цветы к Могиле неизвестного солдата и к памятнику маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 8 мая.
В церемонии приняли участие члены областного правительства, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, главы городских округов и районов, ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Подмосковья, представители Общественной палаты региона и патриотических общественных организаций.
У стен Кремля присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания, церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра, говорится в сообщении.
4 мая Андрей Воробьев вручил девяти ветеранам Великой Отечественной войны ордена «За доблесть и мужество».
22 июня, в День памяти и скорби, глава региона также почтил минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, после чего возложил гвоздики к Вечному огню.
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