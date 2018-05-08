Ещё
В Самаре войска готовы к проведению военного парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре войска готовы к проведению военного парада 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Накануне прошла генеральная репетиция с участием пеших парадных расчетов и механизированной колонны 2-й общевойсковой армии
В Самаре войска 2-й общевойсковой армии готовы к проведению военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне прошли генеральные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны. Командование удовлетворено подготовкой участников военного парада.
Военный парад начнется 9 мая в 10.00 (местного времени) и будет состоять из двух блоков пеших расчетов и механизированной колонны.
По центру города пройдут солдаты и офицеры Самарского общевойскового объединения. Всего в военном параде в Самаре примет участие более 1,7 тыс. человек и свыше 70 единиц военной и раритетной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа Огромный аэростат «Россия» совершил перелет через Керченский пролив В Китае возложили венки к мемориалу советским и монгольским воинам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко231
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина366
Трамп решил судьбу Ирана267
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится384
На «Евровидении» произошло ЧП84
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение