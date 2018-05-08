В Самаре войска готовы к проведению военного парада

Накануне прошла генеральная репетиция с участием пеших парадных расчетов и механизированной колонны 2-й общевойсковой армии

Самаре войска 2-й общевойсковой армии готовы к проведению военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне прошли генеральные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны. Командование удовлетворено подготовкой участников военного парада.

Военный парад начнется 9 мая в 10.00 (местного времени) и будет состоять из двух блоков пеших расчетов и механизированной колонны.

По центру города пройдут солдаты и офицеры Самарского общевойскового объединения. Всего в военном параде в Самаре примет участие более 1,7 тыс. человек и свыше 70 единиц военной и раритетной техники.