Кронштадтский военно-патриотический комплекс пополнился шестидюймовыми артиллерийскими пушками «Канэ»

Пушки «Канэ», как орудия береговой обороны, использовались во время Русско-японской, Первой мировой, Гражданской войн. Орудие считалось достаточно эффективным для своего времени.

В ходе продолжающегося развития Кронштадтского военно-патриотического комплекса территория объекта культурного наследия –— мортирной береговой батареи –— пополнилась тремя полноразмерными копиями скорострельной шестидюймовой артиллерийской пушки «Канэ».

Для установки каждого артиллерийского орудия на батарее были подготовлены барбеты, представляющие собой насыпную площадку с креплением под само орудие. Внутренняя сторона боевой позиции защищает пушку от пуль и снарядов, а также укрывает от наблюдения противника.

Пушки «Канэ», как орудия береговой обороны, использовались во время Русско-японской, Первой мировой, Гражданской войн. Её дальность стрельбы достигала 13 км, а скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Пушка считалась достаточно бронебойной и эффективной.

В настоящее время на территории военно-патриотического комплекса уже завершено строительство сектора фронтового быта, где оборудовано более 20 объектов, в том числе штабная землянка, столовая с кухней, баня, места для отдыха и сна, медицинская часть, типография, смотровые вышки, конюшня, а также городок подготовки подрывников.

В кратчайший срок был воссоздан участок исторического железнодорожного полотна общей длиной 600 м со вставкой образцов узкоколейной и ширококолейной железнодорожной техники.

К уже открытым экспозиционным площадкам обеспечен свободный и бесплатный доступ для учащихся образовательных учреждений, организованных экскурсий, выставочных мероприятий, жителей и гостей города.

Полное обустройства объекта планируется завершить к концу июля 1018 года.