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Московские власти опровергли привлечение казаков к разгону акции протеста
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Московские власти опровергли привлечение казаков к разгону акции протеста 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что люди в казачьей одежде, замеченные в проявлении агрессии против участников несогласованной акции протеста в субботу, не имеют отношения к властям.
«В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — цитирует Черникова «Интерфакс».
По его словам, на незаконных мероприятиях «никто не должен присутствовать». «Никто не должен был нарушать закон, приходить на Тверскую улицу, мешать горожанам и гостям отдыхать и проводить свой досуг в канун праздников», — отметил он.
Черников добавил, что «таких инцидентов не будет» или они будут минимальными, когда у всех россиян будет «полное объективное отношение к закону».
Он подчеркнул, что столичные власти поддерживают большое количество общественных движений, в том числе казачьи объединения. «Они участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право», — сказал глава департамента.
Ранее в Центральном казачьем войске (ЦКВ) заявили, что 5 мая во время акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади казаки выражали гражданскую позицию.
Напомним, 5 мая в Москве понаблюдать за митингом сторонников Навального «Он вам не царь» пришли казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны с гармошками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.
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