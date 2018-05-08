Московские власти опровергли привлечение казаков к разгону акции протеста

Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил, что люди в казачьей одежде, замеченные в проявлении агрессии против участников несогласованной акции протеста в субботу, не имеют отношения к властям.

«В расчете сил и средств по обеспечению безопасности никаких казаков, естественно, не было. Они не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка», — цитирует Черникова «Интерфакс»

По его словам, на незаконных мероприятиях «никто не должен присутствовать». «Никто не должен был нарушать закон, приходить на Тверскую улицу, мешать горожанам и гостям отдыхать и проводить свой досуг в канун праздников», — отметил он.

Черников добавил, что «таких инцидентов не будет» или они будут минимальными, когда у всех россиян будет «полное объективное отношение к закону».

Он подчеркнул, что столичные власти поддерживают большое количество общественных движений, в том числе казачьи объединения. «Они участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право», — сказал глава департамента.

Ранее в Центральном казачьем войске (ЦКВ) заявили, что 5 мая во время акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади казаки выражали гражданскую позицию.

Напомним, 5 мая в Москве понаблюдать за митингом сторонников Навального «Он вам не царь» пришли казаки и люди в форме времен Великой Отечественной войны с гармошками. Во время митинга между казаками и сторонниками оппозиции произошла потасовка.