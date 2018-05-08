Волжский расчленитель терзал тела молодых девушек даже после их смерти

Убийца двух волжанок Александр Масленников даже после смерти продолжал резать ножом тела своих жертв.

— Лесопарковую зону напротив дома на улице Пушкина следователи осматривали вместе с судебным медиком и криминалистом, — раскрывая очередной том уголовного дела, зачитывает прокурор. — Первые пакеты достали на глубине 25 сантиметров. Чуть глубже была закопана спортивная сумка с надписью «Россия», пакеты, дорожная сумка светло-зеленого цвета с надписью «Панда» с фрагментами тел. После сотрудники правоохранительных органов нашли и погнутую лопату, которой Александр Масленников выкопал яму общей глубиной 80 сантиметров.

Слушая заключение судебно-медицинской экспертизы с перечислением всех ранений убитых девушек, Александр Масленников опускает голову и морщится.

— Смерть Дарьи Лабутиной произошла из-за резаной раны шеи, — продолжает прокурор. Подозреваемый начинает нервно перебирать пальцами. — Перед смертью убийца ударил девушку по лицу и ножом несколько раз ударил ее в область челюсти и левого предплечья. Увидев, что волжанка мертва, он нанес ей еще несколько ударов по телу.

Родственники погибших девушек, узнавая все новые и новые подробности страшного преступления, переглядываются и переводят взгляд на потупившего глаза Масленникова.

Ольгу Шапошникову задушили, — констатировали судмедэксперты. — После смерти на ее теле появилось несколько резаных ран в области шеи и груди.

Исследовав злополучную квартиру на бульваре Профсоюзов, эксперты забрали розовое полотенце, сетки сифонов из ванной комнаты и два ножа — с пластиковой и деревянной рукоятками. В квартире сестры Александра Масленникова следователи нашли подозрительные мясорубки и сетевой фильтр.

— Еще до того, как следователи раскопали трупы расчлененных девушек, эксперты взяли образцы слюны у их матерей. После генетический материал сдала и мать предполагаемого убийцы, — рассказали во время судебного заседания. — На мясорубке и сетевом фильтре осталась кровь Ольги Шапошниковой и следы Масленникова. Те же улики нашли и на рукоятке ножа. Смывы в квартире на Профсоюзов показали и кровь второй жертвы убийцы — Дарьи Лабутиной.

Провожать Александра Масленникова, появившегося на заседании в летнем комплекте одежды, родные и друзья истерзанных волжанок по традиции выходят всей компанией. Не прячась за своей розовой папкой, подсудимый опускает глаза и вместе с конвоем быстро скрывается в лестничном пролете.

На прошлых судебных заседаниях стало известно, что Александр Масленников присматривался к месту, где закопает трупы девушек, во время прогулок со своей сожительницей. Вместе с сестрой мужчина успел купить старую «пятерку», лопату, перчатки, мешки, топор, ножовку и напильник. Уложив останки в автомобиль, убийца еще сутки возил их в багажнике и маскировал запах обычным освежителем воздуха.