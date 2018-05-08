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Новое в законодательстве — об отдыхе, о военной службе, о наследстве
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Новое в законодательстве — об отдыхе, о военной службе, о наследстве 

Префектура Зеленоградского административного округа 40 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
ОБ ОТДЫХЕ
Для проезда в поездах дальнего следования теперь разрешена продажа «невозвратных билетов», согласно внесенным изменениям в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ). Ранее такая возможность была предусмотрена только для билетов на авиарейсы.
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном документе (билете).
Законом предусмотрена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица) убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения билета в поезд дальнего следования по тарифу, предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета при его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.
Согласно изменениям в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» введена новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ при организации детского отдыха. Теперь все обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти субъектов Российской Федерации в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию заявителя подлежат размещению на официальных сайтах этих органов в сети «Интернет». При этом размещенные на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сети «Интернет» обращения и ответы на эти обращения не должны содержать персональные данные заявителей и детей.
О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Внесены изменения в нормативно-правовые акты по вопросам организации военной подготовки граждан" (Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 490).
Гражданам, обучающимся в вузах без военной кафедры по очной форме, предоставляется возможность обучения в военных вузах по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса или солдат, матросов запаса
Настоящим Постановлением предусмотрено, что ректор образовательной организации, при которой отсутствует военная кафедра, согласовывает договор при изъявлении желания гражданина, обучающегося в образовательной организации, пройти военную подготовку по программе военной подготовки на военной кафедре при другой образовательной организации, при которой создана военная кафедра, и обеспечивает необходимые условия для обучения граждан на военной кафедре в соответствии с договором и соответствующей программой военной подготовки.
НАСЛЕДСТВО
Нотариальная палата запустила сервис по поиску наследственных дел  Федеральная нотариальная палата на своем сайте (https://notariat.ru/ru) предоставила возможность узнать информацию о наследственном деле.
Для того, чтобы узнать, где находится дело и открыто ли оно, необходимо указать точные фамилию, имя и отчество умершего. Дату рождения или смерти наследодателя указывать необязательно. Поиск позволяет узнать номер наследственного дела, фамилию нотариуса и местонахождение нотариальной конторы.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
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