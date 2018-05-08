Медведев не ожидает повышения НДФЛ до 15%

"Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано", — сказал Емельянов.

Она также добавил, что Медведев, комментируя «не впечатляющий» рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.

Ранее сообщалось, что Медведев не исключил введение в России элементов прогрессивного НДФЛ.