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Медведев не ожидает повышения НДФЛ до 15%
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Медведев не ожидает повышения НДФЛ до 15% 

Газета.Ru 1 час назад
Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме заявил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда фракции Михаила Емельянова.
"Он (Медведев) высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано", — сказал Емельянов.
Она также добавил, что Медведев, комментируя «не впечатляющий» рост российской экономики, связал это с антироссийскими санкциями.
Ранее сообщалось, что Медведев не исключил введение в России элементов прогрессивного НДФЛ.
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