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В Канавинском районе открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Тараканову
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В Канавинском районе открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Тараканову 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
На доме №7 по улице Должанской была торжественно открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Тараканову.
Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, за помощью в ее изготовлении и монтаже потомки героя обратились к председателю Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Барыкину и получили поддержку.
Местом установки мемориальной доски стал фасад дома, в котором с 1966 по 1993 год жил Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, полковник Николай Сергеевич Тараканов. На торжественном мероприятии присутствовали глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров, военный комиссар Канавинского района Сергей Хилов и председатель районного совета ветеранов Татьяна Савинова.
Со словами благодарности в адрес Дмитрия Барыкина за помощь в увековечении памяти отца выступил сын Героя Советского Союза Александр Тараканов.
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