В Канавинском районе открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Тараканову

На доме №7 по улице Должанской была торжественно открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Николаю Тараканову.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы , за помощью в ее изготовлении и монтаже потомки героя обратились к председателю Думы Нижнего Новгорода Дмитрию Барыкину и получили поддержку.

Местом установки мемориальной доски стал фасад дома, в котором с 1966 по 1993 год жил Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, полковник Николай Сергеевич Тараканов. На торжественном мероприятии присутствовали глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров , военный комиссар Канавинского района Сергей Хилов и председатель районного совета ветеранов Татьяна Савинова