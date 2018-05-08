Травников: в Кемерове лучше реализовали проект «Городская комфортная среда», чем в Новосибирске 

По собственному признанию, Травников стремится во всех поездках по крупным городам пройтись по «знаковым и любимым у местных жителей местам отдыха и прогулок». «Считаю, что в каждом городе можно подсмотреть что-то интересное. Но я цепляюсь и за недостатки — у меня опытный взгляд», — уточнил врио губернатора, намекая на свое руководство мэрией Вологды в прошлые годы. Так, Травников заметил, что «с пылью в Кемерове тоже не слишком успешно борются» и «город не слишком масштабно украшен ко Дню Победы из-за траура по „Зимней вишне“.
»Есть и хорошее, что увидел. Надо отдать должное главному архитектору за предыдущие периоды, видно, что проявлена жесткая воля — и в центре отсутствуют градостроительные ошибки», — рассказал Травников. По его словам, в Новосибирске есть городские районы, где облик испорчен точечной застройкой и коммерческими объектами, построенными вдоль фасадов улиц.
Отличается Кемерово от Новосибирска и в плане реализации проекта «Комфортная городская среда». Сравнивая Михайловскую набережную в Новосибирске и кемеровский Бульвар Строителей, Травников пришел к выводу, что кузбасские архитекторы и проектировщики «эффективнее использовали пространство». «Качество работ просто безупречное и кое-какие изюминки в оформлении. Удивился, что после зимы не за что зацепиться: ни в отношении плиточного покрытия, ни в состоянии закона. Могу только искренне порадоваться за кемеровчан в таком творческом подходе при реализации проекта „Городская комфортная среда“, — подытожил Андрей Травников.