День Победы в Ярославле: полная программа мероприятий на 9 Мая

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. В течение дня в Ярославле также будут проходить акции «Георгиевская ленточка» и «Солдатская каша».

9.00 — возложение цветов к монументы Вечный огонь

10.00 — торжественное шествие частей Ярославского территориального горнизона, театрализованное представление на Советской площади

11.00 — акция Бессмертный полк (сбор у памятника Некрасова)

14.00 — 22.00 — любимые фильмы о Великой Отечественной войне на большом проекторе (Советская площадь)

11.30 — 15.30 — концертная программа «Победный май» на стадионе Спартаковец

22.00 — праздничный салют (Которосльная набережная)

Дзержинский район

12.00 — «День Победы!» Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль» — Парк Победы на Ленинградском проспекте

Заволжский район

9.30 — «Подвигу жить в веках». Митинг, посвященный Дню Победы — у памятника Воину-освободителю в микрорайоне Резинотехника

12.00 — «Победы праздничный салют» — праздничная программа, посвященная Дню Победы — на площади перед Домом культуры «Энергетик»

Красноперекопский район

12.00 — «Песни военных дорог». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп» — Рабочий сад 16.00 — «Не забывается такое никогда». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник» — Парк «Нефтяник»

Ленинский район

12.00 — «Победная весна!» Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А. М. Добрынина — парк «Юбилейный»

10.00 — «Вальс Победы». Праздничная программа. Экскурсии по экспозиции Музея Боевой славы. — территория у Музея боевой славы

Фрунзенский район

10.30 — «Я помню, я горжусь» — митинг у обелиска Славы в микрорайоне Липовая гора

11.00 — «Победы славные страницы». Концертно-танцевальная программа для ветеранов — парк микрорайона «Липовая гора»

12.00 — «Победный майский день». Праздничная концертная программа — площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»