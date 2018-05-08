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День Победы в Ярославле: полная программа мероприятий на 9 Мая
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День Победы в Ярославле: полная программа мероприятий на 9 Мая 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. В течение дня в Ярославле также будут проходить акции «Георгиевская ленточка» и «Солдатская каша».
9.00 — возложение цветов к монументы Вечный огонь
10.00 — торжественное шествие частей Ярославского территориального горнизона, театрализованное представление на Советской площади
11.00 — акция Бессмертный полк (сбор у памятника Некрасова)
14.00 — 22.00 — любимые фильмы о Великой Отечественной войне на большом проекторе (Советская площадь)
11.30 — 15.30 — концертная программа «Победный май» на стадионе Спартаковец
22.00 — праздничный салют (Которосльная набережная)
Дзержинский район
12.00 — «День Победы!» Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль» — Парк Победы на Ленинградском проспекте
Заволжский район
9.30 — «Подвигу жить в веках». Митинг, посвященный Дню Победы — у памятника Воину-освободителю в микрорайоне Резинотехника
12.00 — «Победы праздничный салют» — праздничная программа, посвященная Дню Победы — на площади перед Домом культуры «Энергетик»
Красноперекопский район
12.00 — «Песни военных дорог». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Красный Перекоп» — Рабочий сад  16.00 — «Не забывается такое никогда». Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры «Нефтяник» — Парк «Нефтяник»
Ленинский район
12.00 — «Победная весна!» Праздничная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры имени А. М. Добрынина — парк «Юбилейный»
10.00 — «Вальс Победы». Праздничная программа. Экскурсии по экспозиции Музея Боевой славы. — территория у Музея боевой славы
Фрунзенский район
10.30 — «Я помню, я горжусь» — митинг у обелиска Славы в микрорайоне Липовая гора
11.00 — «Победы славные страницы». Концертно-танцевальная программа для ветеранов — парк микрорайона «Липовая гора»
12.00 — «Победный майский день». Праздничная концертная программа — площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»
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