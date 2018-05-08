В Зеленограде прошли торжественные возложения цветов 

8 мая, накануне 73-й годовщины Великой Победы, по всему Зеленограду прошли торжественные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам, памятникам и мемориалам округа.
В церемониях приняли участие префект Зеленограда Анатолий Смирнов, заместители префекта, депутат Государственной Думы Ирина Белых, представители УВД, военных и ветеранских организаций округа, главы районных управ, муниципальные депутаты, трудовые коллективы зеленоградских предприятий, школьники и молодежные активисты округа. Также на мероприятии присутствовали преставители военных организаций братских республик — в частности потомки самого Бауыржана Момышулы, Героя Советского Союза, панфиловца, участника битвы за Москву.
Цветы и венки участники мероприятия возложили в Парке 40-летия Победы к памятнику-бюсту Герою Советского Союза К. К. Рокоссовскому, к памятнику защитникам Москвы в сквере на Привокзальной площади у станции Крюково, к обелиску на братской могиле в деревне Медведки, к памятнику «Солдатские звезды» на Центральном кладбище и к Монументу Славы на 40-м км Ленинградского шоссе («Штыки»).